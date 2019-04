Novomeška bolnišnica odprla svoja vrata

12.4.2019 | 11:20

Osrednji dogodek Dneva odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto je bil včeraj. (Foto: M. K.)

Novo mesto - V splošni bolnišnici Novo mesto so ob svetovnem dnevu zdravja v sodelovanju z regijskimi društvi, ki delujejo na področju zdravstva, že tretje leto zapored odprli vrata vabljenim in naključnim obiskovalcem.

»S kronično boleznijo in na poti okrevanja po akutni bolezni ni lahko biti sam. S spremembami in omejitvami, ki jih prinaša življenje z dolgotrajno boleznijo, je včasih težko živeti, zato je vloga društev, da pacienti dobijo podporo za soočanje z boleznijo, izjemnega pomena. V Splošni bolnišnici Novo mesto se tega zavedamo in si prizadevamo razvijati partnerski odnos z vsemi deležniki znotraj in zunaj zdravstvenega sistema, ki bi lahko pozitivno vplivali na obvladovanje bolezni. Naš slogan Dneva odprtih vrat 'Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti' vabi k takšnemu sodelovanju,« so poudarili v bolnišnici.

Aktivnosti v okviru dneva odprtih vrat, katerega slogan je »Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti«, so se začele 8. aprila in bodo potekale do 15. maja. V okviru programa predstavitve oddelkov in služb jih bo tako v aprilu obiskalo 190 osnovnošolcev in 220 srednješolcev, v okviru programa predstavitve poklicev pa 55 osnovnošolcev in 175 srednješolcev.

Osrednji dogodek dneva odprtih vrat je bil včeraj. Na njem se je predstavilo 23 regijskih društev, bolnišnica je kot primer dobre prakse prikazala celostno obravnavo ortopedskega pacienta v bolnišnici, ki je bila medijsko odmevna, med drugim je Društvo upokojencev Novo mesto pripravilo predstavitev programa Starejši za starejše, Društvo Spominčica predavanje o delovanju društva in o problematiki demence, Slovensko društvo Hospic – območni odbor Dolenjska, Bela krajina in Posavje pa okroglo mizo z naslovom Paliativna oskrba – quo vadis?.

»Dogodek »Dan odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto« je bil zelo dobro sprejet in je pokazal, da poleg zdravstvenega sistema v lokalni skupnosti obstaja veliko deležnikov, ki lahko pomagajo bolnikom in njihovim najbližjim nuditi podporo pri obvladovanju njihove bolezni. Vsi so izrazili željo po iskanju sinergij in še tesnejšem sodelovanju,« so navedli v bolnišnici.

M. Ž., Foto in video: Miran Klevišar

Dan odprtih vrat SB Novo mesto