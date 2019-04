Varno na kolesu: Zmago odnesla OŠ Bršljin

12.4.2019 | 16:30

Novo mesto - Na OŠ Bršljin so včeraj gostili regijsko zaključno srečanje projekta Varno na kolesu, ki ga s partnerji izvaja Butan plin. Letos se je vanj vključilo deset osnovnih šol iz dolenjske in zasavske regije, zmago in 300 evrov donacije pa je odnesla novomeška OŠ Bršljin. Drugi so bili učenci in učenke OŠ Cerklje ob Krki, ki so prejeli 200 evrov, tretji pa OŠ Dolenjske Toplice, ki so dobili še sto evrov manj.

Prvi dve šoli sta se uvrstili tudi v finalni izbor in se tako potegujeta za naziv vseslovenskega zmagovalca razpisa Varno na kolesu 2018/19, glavno donacijo v višini tisoč evrov in druge privlačne nagrade. Razglasitev bo potekala na veliki zaključni prireditvi, ki bo 23. maja v Ljubljani.

Bršljinska šola je v tem projektu sodelovala že petič. Otroci so z učitelji spoznavali prometne razmere in morebitne nevarne točke ter se preizkusili v prometnem kvizu. Cilj projekta je, da bi bili vsi udeleženci prometa bolj varni, sploh ranljive skupine, kot so otroci in kolesarji. Po podatkih Generalne policijske uprave je bilo lani v državi 1.212 prometnih nesreč, v katerih so bili vpleteni kolesarji, od tega osem s smrtnim izidom in 189 s hudo telesno poškodbo. Po besedah Bojana Žiberta iz družbe Butan plin in Marte Novak z Zavoda za šolstvo in šport, ki sta se udeležila prireditve v Novem mestu, pa je cilj t.i. ničelna toleranca.

M. M.

