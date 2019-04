Odnesel sef z denarjem, pištolo in dokumenti

12.4.2019 | 12:00

V Šmarjeških Toplicah je včeraj med 13. in 22. uro nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel sef z denarjem, pištolo in dokumenti. Okoliščine policisti še preiskujejo.

On nakit

Policisti PP Novo mesto so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Ždinji vasi. Neznanec je skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel nakit.

Izgubila oblast nad vozilom

Nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča v Velikih Dolah na območju Trebnjega. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročila 75-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je vozila 61-letna voznica. Obe udeleženki sta se v nesreči lažje poškodovali.

Skrivala sta se v vagonu vlaka, ki je prevažal glino

Policisti PMP Dobova so včeraj med kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije v vagonih prevažal glino, v enem izmed vagonov našli dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PP Metlika so v Metliki prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.