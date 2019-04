Nizozemska muzika na dolenjski način v Posavju

12.4.2019 | 13:45

Quartzite 4tet (Foto: I. Vidmar)

Krško - Precej svež veter je sinoči zapihal v klubskih prostorih na Cesti krških žrtev 44, kjer so imeli tokrat v gosteh precej dolenjsko obarvano zasedbo iz Nizozemske Quartzite 4tet, ki je ob koncu svoje sredozemske turneje, med katero je nastopila v Trstu, rojstnem kraju vibrafonista Marka Jugovica, in v Krškem, kot edini slovenski postaji turneje, izgubila polovico članov. Oba nizozemska domorodca Alessio Bruno in Wietse Voermans sta morala po koncertu v Trstu, domov, nadomestila pa sta ju gabrski basist Dejan Hudoklin ter goriški filozof in saksofonist Boštjan Simon.

Krivec za tokratni koncert v Studiu 44 je v bistvu v Roterdamu živeči šentjernejski bobnar Elvis Homan, ki je bil z Quartzite 4tetom leta 2016 finalist jazzovske nagrade erasmus in leto kasneje s skupino Marco Apicella Trio dobitnik nagrade leiden jazz award 2017. Quartzite 4tetje nastal pred štirimi leti, njihov prvi nastop pa je bil ravno na omenjenem tekmovanju Erasmus Jazz Prijs, kjer so v finalu osvojili drugo mesto. Fantje so se spoznali in spoprijateljili med študijem na umetniški univerzi Codarts v Rotterdamu in ostali skupaj tudi po zaključku študija. Njihova glasba se, kot pravijo, opira na vplive intenzivnih zvočnih pokrajin Stevea Lehmana, dramatično pripovedno globino Vijayja Iyerja, množično spodbudo Meshuggaha in tehnike, ki se uporabljajo v sodobni klasični glasbi.

Krška zasedba Quartzite 4teta - Elvis Homan, Boštjan Simon, Dejan Hudoklin in Marko Jugovic (Foto: I. Vidmar)

Quartzite 4tet bi moral v Krškem v svoji originalni zasedbi nastopiti že lani v kulturnem domu, a je koncert zaradi logističnih težav na poti med Nizozemsko in Slovenijo odpadel. Tokrat se je z nekaj težavami na veliko veselje sicer maloštevilnega občinstva izšlo. Hudoklin in Simon sta se po najbrž ne prav veliko vajah dobro ujela z originalnima članoma zasedbe, ki se je v Krškem predstavila s poldrugo uro trajajočim nizom avtorskih skladb članov zasedbe.

O njihovi glasbi precej pove že ime benda Quartzite iziroma kvarcit v slovenščini. Kvarcit je metamorfna kamnina, ki je nastala iz kremenovega peska in peščenjaka. Kvarcit sicer ni najbolj trden, je pa zelo trd, tako da je odporen na različne vremenske razmere, kisline in ostale kemikalije. Zanj je značilna fino do srednje zrnata sestava. Če si lahko predstavljate glasbo s takimi lastnosti, je to precej podobno temu, kar so sinoči igrali Elvis, Marko, Dejan in Elvis, ki jih na nek način družijo tudi diplome z jazzovskih šol na Nizozemskem. Originalna zasedba namreč izvira iz Rotterdama, kjer so študirali vsi njeni člani in tudi Dejan Hudoklin, Boštjan Simon pa je diplomiral v Amsterdamu, kar ni tako daleč stran od Rotterdama, da se fantje ne bi dobro poznali.

I. Vidmar

