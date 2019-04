Do torka še mogoče pobude za spremembo OPN

12.4.2019 | 19:00

Podrobneje o zanimivih razpravah z včerajšnje seje bomo poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Straža - Straški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji, več kot peturni občinski seji med drugim obravnavali in sprejeli zaključni račun za lansko leto, se seznanili z osnutkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2), soglašali s ceno socialno varstvene storitve pomoč na domu, razpravljali o upravljanju tamkajšnjega letališča in sprejeli smernice dela župana v odnosu do občinskega sveta.

Iz zaključnega računa izhaja, da so imeli lani 3,3 milijona evrov prihodkov in 3,7 milijona evrov odhodkov, tako da so leto zaključili z dobrimi 460.000 evri minusa. »Med odhodki je šel največji del za investicije v višini 1,8 milijona evra, kar je 75 odst. planiranih prihodkov. V preteklem letu smo imeli kar resne likvidnostne težave zaradi nepridobitve nepovratnih sredstev in konec leta je bilo zapadlih terjatev v višini okoli 400.000 evrov,« je uvodoma pojasnil župan Dušan Krštinc in med lanskimi naložbami naštel projekt hidravličnih izboljšav, ureditev centra Straže, pa Stare ceste in Pod Srobotnikom, ceste Straža-Hrušovec, prenovo Doma partizana, pa Šolske ulice v Vavti vasi, pločnika od Vavte do Rumanje vasi, širitev balinišča v ŠP Breza itn. Občinski svetniki so nato kar nekaj časa porabili za pojasnitev razlike med sprejetim in veljavnim občinskim proračunom, a so zaključni račun na koncu soglasno sprejeli, glasovanja se je vzdržal le Franci Plut, saj v prejšnjem mandatu ni bil občinski svetnik.

V Straži do torka poteka še javna razgrnitev novega občinskega prostorskega načrta in do takrat še sprejemajo pobude občanov. Jelka Hudoklin iz družbe Acer, ki je osnutek sprememb OPN pripravila, je včeraj svetnikom dejala, da so doslej sprejeli in se opredelili do 200 pobud občanov in da gre v večini primerov za manjše spremembe namembnosti zemljišč. Tudi pri tej točki so svetniki kar dolgo razpravljali, med drugim o tem, zakaj se umika v aktualnem OPN določeno zemljišče za izgradnjo doma starejših občanov in zakaj načrt še naprej vsebuje veslaško progo, a so bili pozvani, da konkretne pobude do torka oddajo občinski upravi, tako da so osnutek dokumenta včeraj soglasno sprejeli oz. se z njim seznanili.

V povprečju 20 starejših občanov mesečno koristi storitev pomoči na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Novo mesto. Cene so se zaradi dviga plač dvignile, a bo 4-odstotno podražitev krila občina in ekonomska cena za uporabnike ostaja enaka oz. 7,46 evra na uro.

Precej časa so si občinski svetniki in svetnice vzeli tudi za obravnavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z dodatnimi elementi analize prihodnje ureditve Letalskega centra Dolenjske in govorili o ureditvi odnosov s sedanjim upraviteljem tamkajšnjega letališča, tj. Aeroklubom Novo mesto.

O tej in drugih razpravah bomo podrobneje poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

M. Martinović

Galerija