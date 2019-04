Oljni madež na Krki

12.4.2019 | 18:10

Danes dopoldan so na reki Krka pod Ločenskim mostom v Novem mestu opazili oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so s pomočjo sredstva za razmaščevanje nevtralizirali madež na gladini, pregledali meteorne jaške in pomagali policiji pri jemanju vzorcev. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Pomagali starejši osebi

Ob 13.23 je v Volčičevi ulici v Novem mestu starejša oseba padla v kopalnici stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so odprli vhodna vrata, pomagali onemoglemu občanu in zamenjali ključavnico, so še zapisali v sporočilu za javnost.