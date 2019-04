Hišicam na Primostku krojijo nove obleke

13.4.2019 | 09:10

Primostek - Big Berry ni običajen kamp ali glamping; je v prvi vrsti inovativna turistična ideja. Sedem hišic na nekdanjem Iskrinem kopališču na Primostku na 25.000 kv. metrih ob reki Kolpi zagotavlja gostom luksuz in gostiteljem višje cene.

V resortu Big Berry (BB) so se lani pohvalili z rekordno glavno sezono, v kateri so dosegli 80-odstotno zasedenost, hkrati pa uspeli goste zadržati povprečno za 3,2 dneva, kar je nad slovenskim povprečjem.

Kot veliko drugih turističnih središč doma ali na sosednjem Hrvaškem tudi na Primostku letošnjo sezono začenjajo v aprilu. Devet slovenskih, srbskih in hrvaških umetnikov namreč dva tedna, od 5. pa še vse do 19. aprila, ob Kolpi ustvarja novo umetniško ulico. Organizatorji sporočajo, da je celoten ustvarjalni proces odprt za javnost, zato vabijo vse k obisku in ogledu umetniškega ustvarjanja, ki bo vdahnilo novo življenje hiškam v resortu. Umetniška dela na njih bodo seveda ostala na Primostku skozi celo sezono.

Foto: BB

Letošnje stenske poslikave ustvarjajo: Anja Polh, Dejan Kralj, Marko Rop, Meta Wraber, Monika Lang, Nastja Mezek, Taja Sever - kukamkuro, Tea Jurišić - Kvarske ilustracije in Teja Ideja - Teja Kleč.

Na lanskoletnem BB Art Colony je osem umetnikov iz Slovenije, Španije in Hrvaške prvič ustvarilo skupno 143 kv. metrov stenskih poslikav ob Kolpi in v Big Berryju Wies v Avstriji.

BB Reka Kolpa se od drugih glamping destinacij razlikuje prav po tem, da je osrednja točka posebnega koncepta, ki se širi tudi na druge lokacije in države, in v okviru katerega razvijajo različne ideje in preverjajo različne turistične inovacije.

B. D. G., foto: Joao Sousa, Big Berry

