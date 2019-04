Marko Kump drugi na uvodu v Ardene

13.4.2019 | 08:10

V francoskih Ardenih se je za Kumpa začelo odlično. Kaj pa bo danes in jutri? (Foto: Mario Stiehl)

Ardene, Novo mesto - Članska ekipa Kolesarskega kluba Adria Mobil se mudi v francoskih Ardenih na 45. izvedbi tridnevne dirke Circuit des Adrennes International. Začelo se je odlično, z 2. mestom Marka Kumpa.

Skoraj 189 kilometrov dolgo etapo je dobil Avstralec Kaden Groves (SEG Racing Academy), brez zapletov v samem zaključku pa bi novo zmago bržkone zabeležil Marko Kump. Priložnosti bo še nekaj, saj so na programu še tri etape, ena danes in dve v nedeljo, sporočajo iz KK Adria Mobil.

Marko Kump: "Prvi del etape je karavana vozila v zmernem tempu, kar nam je zelo ustrezalo. Zadnji del dirke pa je bil zaradi ozkih in slabih cest zelo zahteven in stresen, mi smo se v tem delu držali v ospredju. V ciljnem sprintu sem imel dovolj moči za zmago, vendar sem se zapletel in skoraj padel, zato sem zadovoljen tudi z drugim mestom."

Športni direktor Branko Filip: "Z drugim mestom Kumpa na današnji etapi sem zelo zadovoljen, prav tako sem zadovoljen z osredotočenostjo in aktivnostjo ekipe med etapo. Vozimo se po ozkih in valovitih ardenskih cestah, kjer je najpomembneje vožnja v ospredju skupine, da lahko kontroliramo dirko in se izognemo nevšečnostim. Današnja etapa bo vsebovala deset gorskih ciljev, kjer bo lidersko vlogo prevzel Žiga Grošelj."

