Krkaši so se v zadnji sekundi rešili poraza proti Dobovi

13.4.2019 | 11:15

Sinočnja tekma je bila prava drama.

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so drevi v domači dvorani Marof na zaostali tekmi prvega kola Lige NLB za obstanek (od 7.-12. mesta) remizirali z ekipo MRD Dobova in se veselili točke šele po doseženem zadetku Jana Irmana v zadnji sekundi srečanja. Infarktna končnica s pridihom prave drame se je končala s 29:29 (13:14).

Varovanci domačega trenerja Roberta Cvikla, ki v končnici ostajajo neporaženi, so v srečanje krenili samozavestno ter povedli z 2:0. Dobovčani se nikakor niso mogli približati Krkašem, ki so prednost ohranjali med enim in tremi zadetki. Vseskozi so jim dihali za ovratnik, a prednost domačinov je v 15. minuti po golu Tilna Kukmana narasla že na +4 (10:6). Sledil je preobrat gostov, ki jim je z delnim izidom 0:4 uspelo tekmo pri izidu 10:10 znova postaviti v izhodiščni položaj. Ob koncu prvega dela tekme so gledalci lahko spremljali napeto igro gol za gol, Dobovčani pa so na odmor odšli z golom prednosti (13:14). V drugem delu je Krka hitro prevzela pobudo in se po treh zaporednih zadetkih Pršine v 38. minuti oddaljila na +5 (19:14). Vodstvo se je večinoma gibalo med dvema in petimi goli, gostujoče moštvo pa se je v izdihljajih tekme znova vrnilo v boj za zmago. Z delnim izidom 1:5 je izenačilo na 27:25, nekaj sekund pred koncem pa z golom Kovacsa celo uspelo povesti z 28:29. Piko na i za dobovsko slavje v Novem mestu pa je preprečil Jan Irman, ki je v zadnji sekundi tekme zadel za končnih 29:29.

Najboljši strelec pri Krki je bil s šestimi goli Tilen Kukman, pri gostih se je z devetimi zadetki izkazal Dorian Markušić.

Izjave po tekmi:

Klemen Matko, MRK KRKA: " Tekma je bila res infarktna in zelo nam je žal obeh točk, ki smo jih imeli že v žepu, vendar smo v sami končnici z nekaj zgrešenimi streli zapravili prednost petih zadetkov, kar je Dobova izkoristila in si priborila pomembno točko v boju za obstanek".

Matevž Kunst, MRD Dobova: " Točka je za nas zelo pomembna, imeli smo že dve, lahko pa bi jih tudi izgubili. Tekma je bila res infarktna, z vzponi in padci, saj smo na tekmi že dva krat zaostajali za pet golov, ampak na koncu smo se ob pravem trenutku vrnili, svoje pa so prispevali tudi vratarji".

Novomeščani v naslednjem krogu gostujejo pri ekipi Jeruzalema v Ormožu, tekma bo v petek, 16. aprila.

Statistika:

MRK KRKA: Bevec 1, Didovič 4, Okleščen 3, Pršina 4, Tomić, Irman 2, Jakše 1, Batagelj 1, Papež 5, Klemenčič, Plut, Rašo D., Brajer, Kukman 6, Matko 1, Florjančič 1.

MRD Dobova: Delič, Dular 1, Markušić 9, KOVACS 7, Leben, Polutnik, Humek, Bura 1, Jazbec, Zavodnik, Krnc 1, Šušnjara 1, Kunst, Sintič 5, Hotko 1, Novak 3.

Izključitve: MRK KRKA 16. minut, MRD Dobova 12. minut

Sedemmetrovke: Krka 6 (6), Dobova 2 (2)

L. M., foto: MRK Krka

Galerija