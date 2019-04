Včeraj v Kočevje prisopihal tovorni vlak, drugo leto še potniški

13.4.2019 | 10:10

Velik dan za Kočevje - na obnovljeno železniško postajo je po desetih letih prisopihal tovorni vlak.

Kočevje - Včeraj točno dvajset minut čez 16. uro je na obnovljeno železniško postajo v Kočevju po desetih letih prisopihal tovorni vlak iz Ribnice , ki je po krajši slovesnosti s petimi vagoni smrekovih hlodov odpeljal proti Ribnici.

Alenka Bratušek

Tako je uradno za tovorni promet odprta celotna trasa (49 kilometrov)»železne ceste« ceste med Grosupljem in Kočevjem, sredi prihodnjega leta, tako pravi ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, pa naj bi po tej progi po letu 1970, znova uvedli tudi potniški promet.

»Za vse lokalne skupnosti na tem območju bo proga pomenila razvojne možnosti in manjšo obremenitev cest s katerih se država prizadeva prevoze preusmeriti na železnico,» ne dvomi ministrica, kočevski župan dr. Vladimir Prebilič pa je dodal, da se bo število prevozov tovorov spričo novih delovnih mest v tamkajšnjih podjetjih spoti povečevalo, obnovljena proga bo lahko tudi turistično okno svet krajev on stran Ljubljane , proti Kolpi.

Modernizacija proge ima "dolgo brado"

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, Alenka Bratušek in Vladimir Prebilič

Sicer ima modernizacije te proge, ki so jo v ogrski monarhiji začeli graditi 22 . maja 1892 , po poldrugemu letu pa je po njej že stekel promet, dolgo brado. Med 2008 in 2011 je bil obnovljen 26,8 dolg kilometrski odsek med Grosupljem in Ortnekom, z denarnim vložkom države v znesku 41,9 milijona evrov. Dela v drugi fazi (dve etapi) posodobitve, med Ortnekom in Kočevjem, so bila zaradi šibkega priliva državnega denarja razdeljena. V prvi etapi je bil v letih 2012-2013 z denarnim vložkom 18,32 milijona evrov prenovljen odsek med Ortnekom in Ribnico(9,2 km), druga etapa med Ribnico in Kočevjem (12,2km) od 2016-2018 pa je je poleg modernizacije proge na tem odseku vključevala še nadgradnjo železniške postaje v Kočevju, ureditev postaj Ribnica ,Ortnek, Dobrepolje ter ureditev postajališč Stara Cerkev, Čušperk in Spodnja Slivnica. Vrednost del so ocenili na 15,82 milijona evrov.

Čeprav so roki ponovne vzpostavitve prometa (potniškega in tovornega) na tej razdalji že večkrat prebiti, so na Direkciji za infrastrukturo pritrdili, da bo zadnji del prenove zagotovo končan prihodnje leto. Slednji, vrednost je 16,42 milijona evrov, obsega zamenjavo in posodobitev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotni železniški progi Grosuplje-Kočevje oziroma njihovo vgradnjo na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica in Kočevje, vgradnjo telekomunikacijskih naprav na postajališčih Spodnja Slivnica, Čušperk, Velike Lašče, Stara Cerkev in na postajah Dobrepolje, Ortnek, Ribnica, Kočevje, ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov.

Tudi potniški promet

Potniški promet je bil ukinjen sedem let po rekonstrukciji ceste Škofljica - Kočevje leta 1963. Zdaj ga znova oživljajo, a ne toliko zaradi potrebe potnikov, čeprav je sedaj interes velik: proga je pravzaprav dobila zeleno luč za obnovo po ukazu Evropske unije.

Skladišče naftnih derivatov Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Ortneku (prej ga je imela JLA), ki je osem kilometrov pred Ribnico postaja na tej progi, mora imeti kvalitetno prometno povezavo, ki jo omogoča le železniški tir z dovolj veliko osno obremenitvijo. Na sploh je bila postaja v Ortneku , ob pošti, trgovini, gostilni, kovačiji, srečevališče ljudi, tovora in idej. Tam so nalagali les, suho robo in plemensko živino, ki so jo potem prodajali v Grčijo. Svoj vagon je imel tudi beograjski zdumar Debeljak. Enkrat na teden je suho robo pošiljal v mesto ob sotočju Save in Donave. V Ortnek pa so z vlakom vozili vino, vole, prašiče tudi koruzo iz Vojvodine. Spomini na lepe čase za vselej ostajajo. Po obnovljeni progi se bodo pisali novi.

Besedilo in foto: M. Glavonjić

Galerija