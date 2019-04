Otroci pripravili razstavo Knobleharjev Egipt

13.4.2019 | 14:30

Ignacij Knoblehar na svoji razstavi v Škocjanu.

Škocjan - Občina Škocjan letos praznuje 200. obletnico rojstva znamenitega slovenskega misijonarja in raziskovalca dr. Ignacija Knobleharja, ki izhaja prav iz Škocjana.

V Knobleharjevem letu potekajo najrazličnejše prireditve, s katerimi želijo obeležiti ta pomemben dogodek in obuditi spomin na velikega misijonarja in med drugim se je praznovanju pridružila tudi OŠ Frana Metelka Škocjan.

Edvard Kobal in Patricija Haler

Tako so konec tedna v avli šole na pobudo učiteljice zgodovine Patricije Haler na ogled postavili zanimivo razstavo z naslovom Knobleharjev Egipt, ki so jo pripravili osmošolci pod strokovnim vodstvom dr. Marka Freliha, velikega poznavalca misijonarja.

Na razstavi, ki ne prikazuje Knobleharjevo življenje in delo v Sudanu, ampak gre za predstavitev dežele, ki jo je moral prepotovati, da je prišel v Sudan, to je Egipt, so na ogled slike, kipi in reliefi, slika ladje ter zemljevid Nila, maketa piramide, poglavarskega stolčka, sulice in ladje. Po besedah Halerjeve, so otroci resno pristopili k proučevanju Knobleharja in ga spoznali kot pomembno osebnost - delali so tudi raziskovalne naloge in tudi ostali krajani lahko s pričujočo razstavo misijonarja spoznajo kot pomembnega rojaka. Na razstavi, ki bo jeseni na ogled tudi na sejmu znanosti na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, so na vpogled tudi risbe Jakoba Šušla iz Mestnega muzeja Karlovec, kar je priskrbel Frelih.

Dr. Marko Frelih

Dr. Marko Frelih je poudaril, da je pomembno, da so tako razstavo pripravili na šoli v rojstnem kraju Knobleharja, znova pa je opomnil, da bi moral misijonar postati stalnica v našem izobraževalnem programu od osnovne šole naprej, tako pri zgodovini kot geografiji.

Kot je povedala ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, so izdelke učenci pripravljali pri pouku izbirnih predmetih in interesnih dejavnostih in »vesela sem, da se je našemu trudu pridružila tudi Slovenska znanstvena fundacija ter prevzela častno pokroviteljstvo, ter da je razstavo podprla Občina Škocjan.«

Njegov predsednik uprave Edvard Kobal je poudaril, kako prav je, da na osnovni šoli učenci z mentorji raziskujejo svoje rojake, kot je Knoblehar, pa Fran Metelko in drugi, saj treba spomin na te velike osebnosti obuditi in javno predstaviti njihove dosežke, ter tudi tako dati priznanje njihovemu delu in širjenju idej.

.Župan Jože Kapler je pohvalil delo učencev ter povabil še na mnoge druge dogodke, ki bodo sledili v Knobleharjevem letu.

Še drugi dogodki

Nocoj ob 20. uri se obeta še en zanimiv kulturni dogodek. Dan škocjanske kulture bo predstavljal koncert slovenske in afriške ljudske glasbe v izvedbi Boštjana Gombača in Igorja Leonardija v Metelkovem domu. Ob 19. uri bo v farni cerkvi sv. maša, saj je današnji dan, 13. april, dan smrti velikega škocjanskega rojaka.

Sinoči je bilo v prostorih osnovne šole v Škocjanu mogoče prisluhniti potopisnemu predavanju Davida Hrovata o Iranu.

Povejmo še, da je ob dvestoletnici rojstva slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja Berta Golob napisala knjigo Misijonar ob Nilu, navdihujočo zgodbo o velikem slovenskem misijonarju. Sodelovala je s Slovenskim etnografskim muzejem in dr Markom Frelihom. Knjiga predstavlja šmarnično branje za otroke v letošnjem letu. Knjigo bodo v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe v Ljubljani predstavili v ponedeljek.

Besedilo in foto: L. Markelj

