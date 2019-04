Trčili dve vozili

13.4.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 13.46 je v Sokolski ulici v Ivančni Gorici prišlo do trka dveh osebnih vozil. Udeleženci so sami zapustili vozili, iz enega vozila so iztekale tekočine. Aktivirani so bili gasilci PGD Stična, ki so posuli razlite tekočine, odklopili akumulator na enem izmed vozil in odmaknili nevozno vozilo iz ceste. Aktivirani so bili tudi gasilci GB Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Zagorele saje v vikendu dimnika

Nocoj ob 4.12 so v naselju Tlaka v občini Litija zagorele saje v dimniku vikend objekta. Požar se je razširil na ostrešje objekta. Posredovali so gasilci PGD Gabrovka in PGD Tihaboj. Razkrili so okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja in pogasili požar.

L. M.