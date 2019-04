Nocoj že 13. Ribniški pasijon

13.4.2019 | 18:45

Kristusove muke: Franci Debeljak (Foto: M. G.)

Ribnica - Pod okriljem Društva katoliške mladine Ribnica so leta 2007 za zidovi ribniškega gradu prvič uprizorili Ribniški pasijon, za škofjeloškim največji pri nas. Prijetnemu ambientu in vzdušju z jeruzalemskih tržnic ter križanju in Jezusovi smrti je bilo vsa leta zapored priča precejšnje število obiskovalcev. Pasijonska zgodba se je leta 2012 iz gradu preselila v dvorano Športnega centra, kjer se vsakič na velikonočni ponedeljek približno 200 prostovoljcev vseh generacij, iz različnih župnij ribniško-kočevske dekanije, vživi v tisti čas.

Ustvarjalci letošnjega pasijona – ribniški je znan tudi po tem, da edini izvaja rockovsko glasbo – se že več mesecev pripravljajo, da bodo lahko aprila med ljudi znova ponesli prenovljeno in osveženo zgodbo Jezusovega trpljenja. Tokrat bo govorila o Jezusovi daritvi (v vlogi božjega sina bo tudi tokrat blestel Franci Debeljak) in o tem, kako se sodoben človek in kristjan spoprijema z moralo in grehom.

Posebnost letošnje uprizoritve bodo v zgodbo mojstrsko vpleteni prizori iz vsakdana sodobnega človeka. Živimo namreč v obdobju, ko morala in etika izgubljata veljavo, ko je greh postal vrlina in se ga celo nagrajuje namesto kaznuje. Vsak kristjan, poudarja režiser Mladen Pahović, vsakodnevno prihaja v skušnjave in je razpet med tem, kar ga uči vera, in tem, kar mu narekuje sodobna družba. V času, ko štejejo smeški in všečki ter kraljujejo nove tehnologije, moderen kristjan išče svoj prostor pod soncem.

Z letošnjim pasijonom, sporočajo njegovi ustvarjalci, želijo, da se vsaka pot začne in konča pri Bogu in da lažni bogovi na dolgi rok nimajo možnosti.

Lani je Ribniški pasijon gostoval v štirih slovenskih krajih, letos pa si ga bodo v Sodražici ogledali danes, v Ribnici pa 22. aprila, obakrat z začetkom ob 19. uri.

M. Glavonjić