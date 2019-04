Festival velikonočne potice

14.4.2019 | 10:20

Otočec - Vsi, ki radi pečete tradicionalno slovensko potico in ste pri tem tudi ustvarjalni, lahko svoje izdelke prinesete v oceno na tretji Festival velikonočne potice. Organizatorji pričakujejo dober odziv, zato bodo na gradu Otočec potice začeli zbirati danes, na cvetno nedeljo, 14. aprila, mogoče pa jih bo dostaviti še do torka, 16. aprila, do 9. ure. Ocenjevalci priporočajo, da so brez posipa, ker imajo potem lažje delo.

Potice bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, etnolog in avtor knjige Potice iz Slovenije, mag. Marlena Skvarča, senzorična preskuševalka živil, in Janja Strašek, svetovalka za zdravo prehrano v Termah Krka.

Festival velikonočne potice bo potekal na gradu Otočec na velikonočni četrtek, 18. aprila, in bo imel tudi letos dobrodelno noto. Obogatili ga bodo s potičarskim sejmom, na katerem naj bi vse za potico ponujali lokalni ponudniki. Osrednja prireditev s kulturnim programom in podelitvijo nagrad, na katero bo prišla, vsaj tako je napovedala organizatorjem, tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, bo ob 14. uri. Celoten izkupiček od prireditve bodo namenili dolenjskim družinam v socialni stiski.

