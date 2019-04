Višje sodišče o rumeni kocki

14.4.2019 | 13:00

Za najem rumene kocke, terase in parkirišč je občina leta 2011 plačala slabih 27.000 evrov najemnine mesečno, lani pa 34.000. Znesek ne zajema stroškov.

Novo mesto - »Gre za pogodbo, ki je ne bi sklenil nihče, ki bi delal s svojim denarjem,« je župan MO Novo mesto Gregor Macedoni označil znamenito pogodbo, sklenjeno 1. junija leta 2011 z družbo Protekt o najemu t. i. rumene kocke na Topliški cesti, kjer imata svoje prostore RIC Novo mesto in Občinski inšpektorat. Občina je namreč nedavno prejela sodbo višjega sodišča, s katero jim je po županovih besedah le delno uspelo znižati mesečne račune. A s tem sodnih postopkov med obema še zdaleč ni konec. Prav tako ne najema, saj je bila pogodba podpisana za 20 let oz. ostaja v veljavi vse do leta 2031, po Macedonijevih besedah pa bi bila njena prekinitev za občinski proračun lahko še dražja.

»Gre za najem za 20 let, brez možnosti prekinitve ali da se jo popravi, ker je bila takrat notarsko overjena. Poskušali smo tako s popolno razveljavitvijo kot z delnimi korekcijami na sodišču. Sodišče nam je v nekem delu ugodilo in ocenjujem, da bo teh popravkov med pet in deset tisoč evrov mesečno. Še vedno pa je ta pogodba več kot deset tisoč evrov precenjena glede na normalne tržne razmere,« je zadnjo oz. februarsko sodbo drugostopenjskega sodišča komentiral župan.

Kot je znano, je njegov predhodnik, tedanji župan Alojzij Muhič, za potrebe Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto z družbo Protekt sklenil omenjeno pogodbo, ki je bila že tedaj deležna številnih kritik in pozneje tudi kazenskih ovadb, ki do danes niso prinesle epiloga. Že leta 2014 je občina najemodajalcu zavračala račune in skušala doseči drugačen dogovor, a so bili vsi pogovori in tudi sodne bitke neuspešni. Po Macedonijevem prevzemu vodenja MO Novo mesto je občina v vseh letih prav tako zavračala plačevanje posamičnih stroškov, najemodajalec pa je poplačilo v nekaterih primerih dosegel prek izvršb. Ves čas tečejo tudi sodni postopki.

»ČUDNA SLIKA«

Po pogodbi občina najema dobrih 1.600 kv. metrov prostorov, teraso in 103 parkirna mesta, poleg najema pa uporabniki, razumljivo, plačujejo še stroške obratovanja. »Vsi postopki ob sklepanju te pogodbe kažejo na zelo čudno sliko,« je še rekel Macedoni in nadaljeval, da so za RIC sprva najemali prostore v Bršljinu, po pismu tedanje direktorice o dodatnih 200 kv. metrih prostorov pa so se odločili za najem rumene kocke. »Potem pa kar naenkrat skleneš drugo pogodbo, kjer je spet v ozadju lizing, ki ga ti v polnosti kriješ, in še več. Torej nekdo v določenih letih pride do lastne nepremičnine, ki mu jo ti plačaš, ob tem da je bilo iz te dokumentacije, ki je bila tudi meni na voljo, razvidno, da je lastnik prostorov v Bršljinu ponujal nakup teh prostorov za dobra dva milijona. Če pogledate, bo celoten posel v 20 letih blizu 10 milijonov vseh teh najemov in vseh zgodb.«

Po njegovi oceni znesek najema na kvadratni meter niti ni tako sporen, šlo naj bi za dobrih devet evrov mesečno, ampak preostala določila pogodbe, pri katerih občina vztraja, da so bila goljufiva. »Gre za najem parkirišč po maksimalni vrednosti med 60 in 70 evri na parkirišče mesečno, ob tem pa se plačuje še več kot 50 evrov materialnih stroškov za parkirišča, ki so na navadni asfaltni površini. Domnevam, da to najbolj tolče ven. Poleg tega je seveda bila tudi revalorizacija, ki je bila vsa obračunavana v nerealnih višinah, tudi po 10 odst. letno v letih, ko je bila rast drobno prodajnih cen dober odstotek. Potem je tu še dvojno obračunavanje DDV in še nekaj takih malenkosti,« je našteval župan.

Po županovih besedah glede plačevanja najema in stroškov za parkirišča občina še ni »vrgla puške v koruzo«.

BRADAČ O ŠTEVILKAH

Na sodišču je občini uspelo s pritožbo glede DDV in valorizacije, kar je za Dolenjski list potrdil tudi najemodajalec, lastnik Protekta Matija Bradač: »Sodišče je odločilo, da ne smemo upoštevati valorizacije pri najemnini, ker gre za proračunskega porabnika, ampak le najemnino, kot je bila sklenjena ob dogovoru. Glede sodbe sva verjetno obe strani nezadovoljni. Mi še vedno zagovarjamo člene najemne pogodbe, ki je vključevala tudi valorizacijo, zato smo tu vložili revizijo, saj smatramo, da je sodišče gledalo enostransko oz. le najemnika. Imamo pa sodbo Evropskega sodišča, ki je v takšnem primeru pritrdilo najemodajalcu.«

Pri tem gre za precejšnje razlike, kar je Bradač ponazoril tudi s številkami. Ob sklenitvi pogodbe je bila najemnina (brez stroškov) 26.734 evrov mesečno, lani pa že 34.000. Sodba je izvršljiva in po županovih besedah se bosta obe strani tu pobotali: »Ta trenutek ocenjujemo, da bo ta obračun pokrit z medsebojnimi obveznostmi. Vi veste, da je bilo v vmesnem času kar nekaj izvršb, ki jih je dal najemodajalec, in kar nekaj zavračanja računov z naše strani. Tega medsebojnega poračuna bo po naši oceni med 400 in 500 tisoč evri, ampak – kot rečeno – bo nekje blizu ničle.« Bradač teh številk ni potrdil, saj njihova stran še ni naredila natančnega poračuna.

Sodišče je odločilo v prid občine tudi glede t. i. dvojnega obračunavanja DDV. »Mi smo ta DDV vsakokrat sproti odvajali Finančni upravi RS in ima ta odločitev sodišča za nas nevtralni učinek. Ta denar bomo dobili od Fursa nazaj in ga dali občini,« je še povedal Bradač.

KAJ S PARKIRIŠČI?

»Ocenjujem, da nam je, če smo se o približno 20 tisoč evrih mesečno tožarili, nekje na polovici ali malce manj vrednostno uspelo,« je še rekel župan in o preostalih nerešenih zadevah pristavil, da »še niso vrgli puške v koruzo«. Kot je povedal, se mu zdi sporen najem omenjenih 103 parkirišč in z njimi povezanih stroškov. »Po pogodbi plačujemo 103 parkirna mesta po ceni, ki je recimo višja ali vsaj primerljiva s ceno letne karte v garažni hiši Novi trg. Ob tem pa skoraj še enkrat tak znesek za neke nedefinirane stroške. Ker je teh parkirišč približno 4.000 kvadratov in je tu 1,5 evra nedefiniranih stroškov, pride še dodatnih dobrih 6.000 evrov mesečno samo teh stroškov,« je še dodal in napovedal tako dodatne sodne postopke kot morebitno revizijo zadnje sodbe občine.

Parkirišča so sicer v solastništvu trgovskega kompleksa Tuš, a po Bradačevem mnenju tu ni nič spornega, saj je solastnik tudi njegova družba. Župan meni drugače: »Ta parkirišča so prosto dostopna, torej na voljo tudi uporabnikom trgovskega centra ali kina. Gre za asfaltno površino, delno na platoju, delno v spodnjih etažah. Če jih bomo še plačevali, bomo zahtevali, da se konkretno dajo v popolno uporabo in pod nadzor MO.«

Pogodba tako ostaja v veljavi do leta 2031, vsaka stran pa trenutno preračunava, kaj in koliko je z zadnjo sodbo dobila ali izgubila. Na naše vprašanje, ali ni mogoč dogovor o odkupu prostorov, Bradač odgovarja, da vsekakor, saj ima občina predkupno pravico, a da se o tem z Macedonijem niso konkretneje nikoli pogovarjali. Tudi župan je omenil, da naj bi pred leti najemodajalec odkup ponujal »po precej visoki ceni«, in sklenil: »Mi vsekakor vemo, da bi bilo, če gremo v prekinitev in da bi nekomu to škodo uspelo zaračunati, to popolnoma negospodarno. To je eno žalostno dejstvo, čeprav bi bilo to verjetno najbolj pravilno.«

Članek je bil objavljen v 13. številki Dolenjskega lista z dne, 28. marec 2019.

Besedilo in fotografiji: Mirjana Martinović