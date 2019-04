Na mestu dotrajanega Metelkovega kipa kmalu spominska plošča

14.4.2019 | 08:00

Dotrajan Metelkove kip pred Metelkovim domom v Škocjanu.

Škocjan - Kmalu bo osem let, odkar so pred Metelkovim domom sredi Škocjana postavili kip znanega škocjanskega škocjanskega rojaka Frana S. Metelka, jezikoslovca, učitelja, duhovnika in prevajalca, po katerem se imenuje ne le kulturni hram, ampak tudi tamkajšnja osnovna šola. Kip je iz lipovega debla izdelal domači umetnik Ferenc Csernik. Podstavek za kip, opremljen z izrekom Antona Martina Slomška, so izdelali udeleženci kiparske delavnice v Zagraškem logu.

Metelkov kip iz lipovega lesa pred Metelkovim domom je načet, les odpada, barva se lušči…

Gotovo je pohvalno, da v Škocjanu tudi na tak način ohranjajo spomin na pomembne rojake, a Metelkov lesen kip je že nekaj časa bolj v sramoto kot ponos. Načel ga je zob časa in izpostavljenost vremenskim neprilikam je naredila svoje, tako da je danes ves okrušen in Metelka je komajda prepoznati - Spodnji del skulpture je celo odlomljen.

Kot je povedal župan Jože Kapler, kip nima smisla obnavljati, in so se odločili, da na njegovem mestu raje postavijo spominsko ploščo z njegovim imenom. To bo storilo KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan na Dolenjskem. Njegova predsednica Sonja Povše Krmc je povedala, da se bo to zgodilo na slovesnosti enkrat junija.

Besedilo in foto: L. Markelj