Rojeni v Metliki so se srečali dvanajstič

14.4.2019 | 08:50

Na letošnje srečanje je prišlo 42 rojenih v Metliki.

Metlika - Včeraj so se tisti, ki so bili rojeni v Metliki, v tukajšnjem hotelu Bela krajina srečali že dvanajstič zapored.

Tako kot vsa dosedanja srečanja, je bilo tudi tokratno prijetno, 42 udeležencev z vseh koncev Slovenije pa je bilo veselih, da so se znova videli. Obujali so spomine in tudi zapeli. Zadnji dve leti so se srečali dvakrat na leto. Poleg tradicionalnega srečanja so namreč pripravili še piknik pri ribniku Žabovujček, ki ga je v Sušici uredil Tone Černič, sicer pobudnik srečanja rojenih v Metliki. Strinjali so se, da se tudi letošnjo jesen skupaj s partnerji dobijo pri Žabovujčku.

Tovrstna srečanja so za rojene v Metliki še toliko bolj dragocena, ker je tistih, ki bi se rojevali v mestu nad Bojico, zelo malo, navadno pa privekajo na svet v Zdravstvenem domu Metlika. Tokrat je imela najstarejša udeleženka skoraj 92 let, najmlajša pa 60.

Seveda pa tudi na tokratnem srečanju ni šlo brez obvezne torte in degustacije vin. Vina Kmetijske zadruge Metlika je predstavila Simona Žugelj Cajnar, vina s spominsko nalepko pa so lahko rojeni v Metliki tudi kupili. Strinjali pa so se, da se prihodnjo pomlad znova srečajo, prav tako pa tudi, da moralno podprejo namero enega od njih, prof. Zvonka Rusa, ki zbira zapise o Metličanih.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

