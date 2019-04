Trg nepremičnin - povpraševanja vse več, ponudbe vse manj

14.4.2019 | 17:00

V Novem mestu naj bi do leta 2020 zgradili okoli 250 novih stanovanj, največ v Mrzli dolini (na fotografiji). Po nekaj deset novih stanovanj oz. stanovanjskih hiš naj bi bilo v prihodnjih dveh letih na voljo tudi v Trebnjem, Kočevju, Šmarjeških Toplicah in Črnomlju. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Po rekordnem letu 2017, ki je izstopal tako po številu kot po skupni vrednosti kupoprodajnih poslov, se je slovenski nepremičninski trg lani nekoliko umiril. A ne na račun manjšega povpraševanja, ampak predvsem zaradi premajhne ponudbe.

Kot v svojem letnem poročilu ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs), se je število kupoprodaj lani zmanjšalo za okoli 10 odst. (registriranih je bilo 33.200 poslov), a ker se cene stanovanjskih nepremičnin še naprej dražijo, se je skupen promet z nepremičninami zmanjšal le za okoli 5 odst. (na 2,3 milijarde evrov).

Lani je bilo najbolj opazno upadanje števila kupoprodaj stanovanj v večstanovanjskih stavbah, kar Gurs pripisuje predvsem pomanjkanju ponudbe novogradenj in pospešeni rasti cen stanovanj v zadnjih treh letih. Povpraševanje po nepremičninah zaradi ugodnih socialnoekonomskih okoliščin (visoka zaposlenost, nizke obrestne mere ...) namreč še vedno narašča, kar postopoma spodbuja tudi nov stanovanjski investicijski in gradbeni cikel po vsej Sloveniji, ugotavljajo na Gursu.

MALO POD REKORDNIMI

Cene rabljenih stanovanj, ki najbolje ponazarjajo trende na slovenskem nepremičninskem trgu, so v primerjavi z letom 2017 na ravni države v povprečju zrasle za 10 odst., in sicer na 1.770 evrov za kvadratni meter, kar je 22 odst. več kot leta 2015.

Nadaljevala se je tudi rast cen stanovanjskih hiš. Za hišo z zemljiščem je bilo lani v povprečju treba odšteti 125.000 evrov, kar je okoli 8 odst. več kot leta 2017 oz. 16 odst. več kot leta 2015. Podobno velja za trgovanje z zazidljivimi zemljišči. Tudi tu povpraševanje presega ponudbo, sploh v urbanih središčih, cene pa naraščajo. Lani je bilo za kvadratni meter zazidljivega zemljišča v Sloveniji v povprečju treba odšteti 59 evrov, kar je 11 odst. več kot predlani in 28 odst. več kot leta 2015.

Kljub visoki rasti v zadnjih treh letih pa so bile cene stanovanjskih nepremičnin ob koncu lanskega leta še vedno pod rekordnimi iz leta 2008, ko je bilo treba za kvadratni meter rabljenega stanovanja v povprečju odšteti 1.820 evrov. Izjema je Ljubljana, kjer so cene stanovanj in hiš lani že dosegle nove rekordne vrednosti, s katerimi so presegle tudi cene nepremičnin na Obali, ki so doslej veljale za najvišje. Povprečna cena rabljenega stanovanja v glavnem mestu je lani tako na kvadratni meter znašala 2.770 evrov, na Obali 2.460 evrov, več kot 2.000 evrov pa je bilo za kvadratni meter treba odšteti še v Kopru (2.320 evrov) in v okolici Ljubljane (2.040 evrov).

HITRA RAST V NOVEM MESTU

In kako je s cenami na našem območju? V Novem mestu (zgolj mesto) je bil kvadratni meter rabljenega stanovanja lani v povprečju prodan za 1.510 evrov, kar je 10 odst. več kot leta 2017 in kar 24 odst. več kot leta 2015. Sploh je bila rast cen rabljenih stanovanj v Novem mestu v zadnjih treh letih med najvišjimi v državi. Med 14 analitičnimi območji Gursa za rabljena stanovanja so se cene bolj povečale le v Ljubljani (za 36 odst.), Kopru (za 28 odst.) in v okolici Ljubljane (za 26 odst.).

Na območju Krškega in Brežic (le mestni del obeh občin) je povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja lani znašala 1.020 evrov, kar je 5 odst. več kot predlani in 12 odst. več kot leta 2015. Po nižjih cenah so se med analitičnimi območji Gursa lani prodajala le rabljena stanovanja v Murski Soboti (990 evrov na kvadratni meter).

NAJDRAŽJE V TREBNJEM

Na območju Dolenjske oz. jugovzhodne Slovenije je Gurs lani sicer evidentiral 407 kupoprodaj stanovanj (novih in rabljenih), kar je 15 odst. manj kot predlani, povprečna cena za kvadratni meter stanovanja pa je znašala 1.290 evrov (10 odst. več kot 2017). Prodanih je bilo tudi 422 hiš (2 odst. več kot leta 2017), zanje pa je bilo v povprečju treba odšteti 81.000 evrov (8 odst. več kot predlani).

Znotraj regije seveda obstajajo velike razlike. Po cenah prednjačita občini Trebnje in Novo mesto. Zaradi novejšega fonda so bile cene stanovanj v Trebnjem (1.590 evrov/m2) lani celo nekoliko višje od tistih v Novem mestu (1.520 evrov/m2), v obeh občinah pa se kaže razmeroma močan trend nadaljnje rasti cen, ugotavljajo na Gursu.

Geodetska uprava je v jugovzhodni Sloveniji analizirala še cene v občinah Črnomelj in Kočevje, kjer so v povprečju precej nižje. V Kočevju za okoli 35 odst. (970 evrov/m2), v Črnomlju pa celo za polovico (790 evrov/m2). Sploh so bile cene stanovanj v občini Črnomelj, predvsem pa v občini Kočevje, med tistimi v državi, ki so se v obdobju zadnjih treh let najmanj podražile – v Črnomlju za 10 odst., v Kočevju pa vsega za 2 odst. V obeh občinah se kaže tudi eden najšibkejših trendov rasti cen v državi.

Hiše v občini Novo mesto so bile lani v povprečju prodane za 110.000 evrov (6 odst. več kot predlani in 26 odst. več kot pred tremi leti), v občini Trebnje pa za 79.000 evrov (13-odst. letna rast, 23-odst. triletna rast). Na drugi strani je cena hiš v občinah Kočevje in Črnomelj lani padala. V občini Črnomelj je povprečna prodajna cena znašala 51.000 evrov (14 odst. manj kot predlani in 15 odst. manj kot pred tremi leti), v občini Kočevje pa 71.000 evrov (11-odst. letni padec, 13-odst. triletna rast).

POSAVJE MED NAJCENEJŠIMI

V Posavju (Gurs je analiziral občine Brežice, Krško in Sevnica) stanovanja zadnja leta najvišje cene dosegajo v občini Brežice, kjer je bilo lani za kvadratni meter v povprečju treba odšteti 1.030 evrov (2-odst. letna rast, 13-odst. triletna rast). Sledi občina Sevnica, v kateri so cene stanovanj lani prvič presegle tiste v občini Krško. V Sevnici je bil tako kvadratni meter v povprečju prodan za 970 evrov (15-odst. letna rast, 23-odst. triletna rast), v občini Krško pa 960 evrov (12-odst. letna rast, 10-odst. triletna rast).

Podobno kot velja za stanovanja, so tudi cene stanovanjskih hiš v Posavju poleg tistih v Pomurju najnižje v državi, čeprav so pripadajoča zemljišča prodanih hiš, takoj za Pomurjem, druga največja v državi. Najdražje hiše v Posavju so v občini Krško, kjer so se lani v povprečju prodajale za 68.000 evrov (17-odst. triletna rast). V občini Sevnica je povprečna prodajna cena hiše lani znašala 66.000 evrov (20-odst. triletna rast), v občini Brežice pa 58.000 (5-odst. triletni padec).

Boris Blaić