Nesreča s štirikolesnikom

14.4.2019 | 18:40

Ilustrativna fotografija

Ob 15.17 je v naselju Ledina v Sevnici padel voznik štirikolesnika in se pri tem poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči Sevnica pa so poškodovanega motorista odpeljali v Splošno bolnišnico Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, preprečili iztek nevarnih snovi in štirikolesnik postavili na kolesa.

B. B.