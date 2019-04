Najboljša vina letošnje Vinske vigredi so ...

15.4.2019 | 09:00

Ocenjevalnim komisijam so predsedovali dr. Franci Čuš, dr. Mojmir Wondra in Ivanka Badovinac.

Metlika - V okviru 37. Vinske vigredi, ki bo na vseh treh metliških trgih od 17. do 19. maja, je bilo minuli konec tedna v Metliki ocenjevanje vin, na katerega je prišlo 314 vzorcev iz Bele krajine in tujine. Ocenile so jih štiri petčlanske komisije, ki so jim predsedovali Ivanka Badovinac, dr. Mojmir Wondra in dr. Franci Čuš.

Šampion belokranjca PTP je z oceno 17,27 točke postalo vino družine Vrtin z Doblič pri Črnomlju. Najboljšo metliško črnino PTP so donegovali v Vinski kleti Kmetijske zadruge Metlika ( 17,20 t.), šampion suhih vin tekočega letnika pa je postala modra frankinja (18,20 t.) Vinske kleti Prus s Krmačine pri Metliki, kjer so donegovali tudi šampiona predikatnih in posebnih vin. To je z 19,80 točke postal rumeni muškat suhi jagodni izbor letnika 2011. Šampiona tujih vin pa je pridelal Josip Rajakovič iz Krašičev na Hrvaškem. To je z 19,50 točkami postal traminec suhi jagodni izbor l. 2014.

Kot je po ocenjevanju povedala Badovinčeva, je lanski vinski letnik kljub temu, da so vinogradnike pestile težave, dober, kar pa je predvsem rezultat njihovega znanja in organiziranosti ter tehnologije. Glede na to, da mnoga vina še pridobivajo na kakovosti, pa ga bodo v prihodnje gotovo ocenili kot zelo dobrega.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija