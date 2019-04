Na AC trčila v prometno signalizacijo

15.4.2019 | 07:00

Davi ob 4.55 uri je na odseku avtoceste Drnovo-Smednik, pri naselju Zaloke, občina Krško, voznica z osebnim vozilom trčila v obcestno prometno signalizacijo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali mesto nesreče, odklopili baterijo in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Debenec - Stan in Migolica, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v gospodinjstvu prekuhavati. Ukrep prekuhavanja še vedno velja tudi za vodovodni sistem Cirnik- Ravne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS;

- od 7:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA 1988;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RN BREZJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP Bizeljsko med 6.15 in 6.45 ter med 16. in 16.30 uro, na območju TP Gregovci, Nova vas Bizeljsko, Nova vas Bizeljsko, Gregovci vas, Grgij predvidoma med 7. in 11. uro in na območju TP Orešje, Janeževe gorice, Orešje Ledina, Orešje grad, Drenovec, Bračna vas, Zgornja vas Drenovec, Orešje Sotla in Zgornja sušica predvidoma med 7. in 16. uro; na nadzorništvu Brežice na območju TP Jereslavec - nizkonapetostni izvod Kramar Jereslavec predvidoma med 8.30 in 12. uro, na območju TP Podvinje - nizkonapetostni izvod Kapele predvidoma med 12. in 13.30 uro in na območju TP Črešnjice - nizkonapetostni izvod smer Škofljanc DE predvidoma med 8.30 in 10.30 uro; na nadzorništvu Sevnica pa na območju TP Radna 2 predvidoma med 8. in 13.45 uro.

M. K.