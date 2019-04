Krško zabeležilo četrto zmago

15.4.2019 | 08:00

Foto: spletna stran NK Krško, arhiv DL

Krško, Nova Gorica - Nogometaši Krškega so v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Gorico z 2:1 (1:1). Krčani, ki jih po novem vodi Hrvat Andrej Panadić, so pred gostovanjem v Novi Gorici zmagali le trikrat, zadnjič v 18. krogu, ko so ugnali prav Gorico. Zdaj so to ponovili in v obračunu zadnjeuvrščenih ekip na prvenstveni lestvici vknjižili točke, ki jim še dajo upanje, da ujamejo vsaj še kvalifikacije za obstanek v ligi. Za predzadnjo Gorico zdaj zaostajajo za šest, za Triglavom osem, za Rudarjem pa devet točk, je poročana STA.

Za gostitelje se je tekma začela odlično, saj so že v osmi minuti povedli. Po kotu, ki ga je izvedel Uroš Celcer, je bil v kazenskem prostoru najvišji branilec Žiga Lipušček in povedel svojo ekipo v vodstvo.

Tega bi v 26. minuti lahko povišal Etien Velikonja, a je, potem ko ga je v sredini lepo našel Bede Amarachi Osuji, streljal slabo. Krški vratar se je nato izkazal po strelu Semirja Smailagića, Krčani pa so izkoristili svojo drugo priložnost na tekmi. V prvi se Robert Jandrek ni dobro znašel, nevarnost je razčistil Rok Grudina, v 42. minuti pa je Matteo Tomiček v kazenskem prostoru s prekrškom zaustavil Marina Perića, najstrožjo kazen pa je natančno izvedel Ante Vukušić.

Gosti so v vodstvo prišli v 54. minuti, ko se je za strel po tleh z razdalje odločil Ante Kordić, strel je bil dovolj natančen, da je žoga končala v desnem kotu vrat vratarja Grege Sorčana, so dogajanje na igrišču povzeli na STA.

Krško bo v naslednjem krogu bo gostilo Domžale.

* Stadion v športnem parku, gledalcev 500, sodniki: Žganec, Praprotnik, Vojska.

* Strelci: 1:0 Lipušček (8.), 1:1 Vukušić (42., 11-m), 1:2 Kordić (54.).

* Gorica: Sorčan, Celcer, Tomiček, Lipušček, Kavčič, Šipek (od 69. Kolenc), Velikonja, Grudina, Osuji, Smailagić (od 77. Gulić), Halilović (od 82. Hodžić).

* Krško: Frelih, Volarič, Ilić, Cetina, Štefulj, Jandrek (od 90. Kovačič), Kordić, Da Silva, Perić (od 81. Ogrinec), Volaš (od 75. Sokler), Vukušić.

* Rumeni kartoni: Tomiček, Osuji, Celcer; Cetina, Ilić, Sokler, Frelih.

* Rdeči karton: /

M. Ž.