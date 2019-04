Troti tudi prihodnje leto v drugi ligi

15.4.2019 | 12:30

Troti bodo tudi v naslednji sezoni igrali v drugi ligi. (Foto: KK Žoltasti Troti)

Novo mesto - Žoltasti Troti bodo tudi prihodnje leto nastopali v drugi košarkarski ligi. Krog pred koncem tekmovanja v skupini za obstanek so namreč v gosteh s 74:59 ugnali Grosuplje in si tako že zagotovili drugo mesto. Tretjeuvrščeni Portorož Novomeščane sicer še lahko ujame po točkah, a imajo Troti boljšo koš razliko v medsebojnih srečanjih.

Na tekmi z Grosupljem so največ točk za Trote dosegli Luka Derlink 22, Rok Vidrih 13, Bojan Krivec 18 in Črt Ristić 17, pri čemer so Ristić, Vidrih in Krivec na igrišču preživeli vsah 40 minut tekme. V zadnjem krogu se bodo Troti v soboto, 20. aprila, ob 18. uri doma pomerili s v skupini za obstanek prvouvrščenim škofjeloškim LTH Castingsom.

I. Vidmar