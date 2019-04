FOTO: Razstava velikonočnih jedi in sekanje pirhov

15.4.2019 | 10:00

Tradicionalna razstava velikonočnih jedi je bila prava šapa za oči in želodec. (Foto: M. Ž.)

Sekanje pirhov je bilo včeraj.

Dolenjske Toplice - Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je tako kot je v navadi na dan pred cvetno nedeljo pripravilo tradicionalno, letos že 16. razstavo velikonočnih jedi. Mize v avli topliškega kulturnega doma so se šibile pod različnimi dobrotami - poticami, pletenicami, kruhi, pirhi, šarklji, šunko v testu, velikonočnim žegnom, postnimi jedmi …, pripravile so tudi zelenjavni kotiček, kot novost pa letos še jedi iz lične knjige receptov, ki so jo izdale lani. Razstava je skratka zajema domala vse jedi, ki so bila nekdaj in so še danes na naših mizah v postu in velikonočnih praznikih, predvsem pa na velikonočno nedeljo.

Razstavo je odprla domačinka, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša, številne zbrane je nagovoril župan Franc Vovk, jedi pa blagoslovil domači župnik Dušan Kožuh. V soboto so pripravili tudi delavnico izdelovanja butaric, dopoldne pa je potekala še izmenjava sadik in semen.

Velikonočne jedi, ki jih je pripravljalo okoli 70 gospodinj, so bile na ogled tudi včeraj, ko so na ploščadi pred KKC-jem izvedli še tretje ekipno tekmovanje v sekanju pirhov. Sodelovalo je sedem štiričlanskih ekip. Zmagala je ekipa Društva upokojencev Dolenjske Toplice, za njo pa so se uvrstili: PGD Dolenjske Toplice 2, PGD Prečna, Menišani, DPŽ Dolenjske Toplice, Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice in PGD Dolenjske Toplice 1. Zmagovalci so za nagrado prejeli velike čokoladne pirhe.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

