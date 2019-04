Zdaj nam zopet sodbo pišeta frak in talar

15.4.2019 | 14:10

Violeta Tomić:"Evropa mora biti dom milijonov, ne pa milijonarjev."

Vladka Blas (Foto: M. L.)

Nastopila je Godba Sevnica. (Foto: M. L.)

Prireditev je bila tudi priložnost za srečanje. (Foto: M. L.)

Malkovec - Nedopustno je, da smo v samostojni Sloveniji v imenu nekakšne »sprave« dovolili sprevračanje zgodovinskih dejstev in rehabilitiranje zločincev in legitimiranje njihovih zločinov, je rekla poslanka Violeta Tomić, slavnostna govornica včeraj na proslavi na Malkovcu.

S prireditvijo so zaznamovali dan upora proti okupatorju in se spomnili odhoda štirinajstih Malkovčanov v Duletovo četo 1. dolenjskega partizanskega bataljona.

"V šolah je pri pouku zgodovine popolnoma izginilo obdobje 2. svetovne vojne. Boleče je, da danes mladina ne ve, kdo so bili partizani, ali pa jih imenujejo enako, kot okupatorji in njihovi sodelavci – banditi. Ne zavedajo se, kako veliko zgodovinsko vlogo so odigrali ne le doma, temveč pri zmagi nad fašizmom v svetovnem merilu.To je najbolj herojsko in najsvetlejše obdobje slovenskega naroda, na katerega bi morali biti vsi, brez izjeme ponosni.

Po osamosvojitvi je Vatikan poleg neizmernega bogastva, ki so si ga izvolili v imenu nekakšne 'denacionalizacije' zahtevala tudi rehabilitacijo kolaborantstva.

Zato danes večina, celo potomcev hrabrih partizanskih borcev misli, da sta bili upor in kolaboracija samo različni strani istega kovanca. Zamenjujejo zločince in žrtve, zavedne in zavedene.

Evropa, ki je nastala na temeljih antifašizma zdaj v svojih parlamentih gosti skrajno desne stranke, katerih besednjak je danes nevarno podoben, celo identičen tistemu v tridesetih letih prejšnjega stoletja.

Še ena stvar je identična. Gospodarska kriza, ki je EU udarila leta 2008 je povzročila razrast nestrpnosti, saj so mnogi ostali brez dela, imeli smo globoke reze v socialno državo, v šolstvo, zdravstvo, plače in pokojnine. To nezadovoljstvo ljudi s pridom izkorišča skrajna desnica. Tako imamo pojave nekakšnih rešiteljev, ustanavljajo se celo strankarske vojske. Iščejo krivce in s prstom kažejo na nedolžne, da ljudje ne bi spregledali in dojeli, da je glavni krivec za njihovo bedo krivičen politični sistem. Kriza kapitalizma vedno proizvaja fašizem. V tem smislu so besede Maxa Holphaimerja: 'Kdor ni pripravljen kritizirati kapitalizma, naj molči o fašizmu', danes aktualne enako, kot so bile leta 1939, ko jih je zapisal. Zdaj nam zopet sodbo pišeta frak in talar.

Danes smo članice EU, družbe držav, ki bi morale imeti skupne vrednote. Pa vendar so krizo občutile periferne države mnogo bolj, kot tiste v centru, saj je denar iz naših bank napajal velike finančne metropole. Medtem, ko smo mi zategovali pasove, se je število milijarderjev podvojilo. Imamo Evropo dveh hitrosti, razvoja in celo kvalitete hrane in izdelkov. Prevečkrat smo le poceni delovna sila in odlagališče umazane industrije. Nekateri imajo občutek, da smo dali za denar tisto, česar si s tanki niso mogli priboriti. Glavno besedo v EU ima Nemčija, vse sosede pa posegajo po našem ozemlju. Članstvo v NATU nas sili, da prispevamo milijone za orožje, češ da to predstavlja našo varnost, a v bistvu nas ozemeljsko najbolj ogrožajo članice NATA.

Madžarska je skupaj z obnovljenimi domačimi izdajalci krepko razširila svoj vpliv v Prekmurju in že riše zemljevid velike Madžarske, Hrvati ne spoštujejo arbitražne razsodbe v Piranskem zalivu, Avstrijci kupujejo obdelovalno zemljo ob meji, Italijani pa odkrito posegajo po Istri, predsednik EU parlamenta Antonio Tajani si je v Bazovici drznil celo vzklikati 'živela Italijanska Istra'! Razglasili so dan fojb kot državni praznik, ko naj bi slovenski partizani pometali v kraška brezna Italijanske prebivalce, a dejansko je tam le nekaj deset fašistov. Pri tem so popolnoma pozabili na Bazoviške žrtve in na tisoče drugih Slovencev, ki so bili žrtve okupacije, mučenja, izseljevanja, pobijanja, ki ga še vedno obsoja vsa Evropa. Primorci se počutijo ponižane, najgloblje so prizadeti svojci žrtev italijanskega fašizma, saj se politiki in generali sosednje, zdaj zavezniške države, niso nikoli opravičili za zločine, tako, kot so to zmogli Nemci.

Nasprotno. Skupaj z domačimi simpatizerji fašizma in kolaboracije pišejo novo zgodovino, ki legitimira tedanje in mogoče celo prihodnje zločine, kajti narod, ki se iz zgodovine ničesar ne nauči, je prisiljen, da jo ponovno doživi,« je rekla Violeta Tomić

Evropska unija po njenem stoji na razpotju. Če hočemo ohraniti Evropo, kot jo poznamo, mora ta nujno postati bolj demokratična, socialna in okoljska," je rekla.

Udeležence sta nagovorila tudi predsednica zveze borcev za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas in sevniški župan in državni svetnik Srečko Ocvirk. Tudi v prihodnosti se bomo borili proti sprevračanju zgodovinskih dejstev in proti pojavom zla, je rekla Blasova. Ocvirk je poudaril pomen strpnosti, demokracije in odgovornosti. Te vrednote moramo kot Evropa po njegovem razvijati, da bi zaustavili krepitev totalitarizmov v sedanjem času v tem prostoru.

V sporedu, ki ga je vodil Peter Teichmeister, so nastopili učenci osnovne šole Tržišče, Godba Sevnica in igralka in pevka Lara Janković in recitatorka Terezija Potočar.

Na prireditvi so domačinki Štefki Lenič podelili srebrno plaketo Zveze združenj za vrednote NOB Slovenije. Plaketo ji je izročil predsednik zveze Tit Turnšek.

Proslave so se udeležili številni obiskovalci, med temi je bil tudi predsednik krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant, na prireditvenem prostoru so bili poleg članov borčevske organizacije in simpatizerjev odpora proti okupacijskim silam v 2. svetovni vojni tudi številni praporščaki in drugi člani veteranskih organizacij, člani spominskih partizanskih enot in drugi.

Pred začetkom prireditve, ki so jo organiziral občina Sevnica, združenje borcev za vrednote NOB Sevnica, skupnost borcev 1. dolenjskega partizanskega bataljona, krajevna skupnost Tržišče in krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Tržišče, so položili venec pri spomeniku na Malkovcu.

M. L.

