Pretepel mamo, da je obležala

15.4.2019 | 11:00

Brežiški policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o nasilju v družini. Takoj so odšli na kraj in ugotovili so, da je pijan 36-letni moški izvajal psihično in fizično nasilje nad starši. Nasilnež je starša ustrahoval in ju žalil. Mami je grozil in jo tako pretepel, da je zaradi poškodb obležala. Policisti so moškemu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilništva.

Najprej napadel gosta lokala, potem še policista

V soboto nekaj po 21. uri so policiste poklicali na pomoč iz lokala v Šentjerneju, kjer naj bi pijan moški razbijal inventar. Gost lokala je skušal moškega pomiriti, vendar ga je udaril in lažje poškodoval. Ob prihodu policistov je kršitelj napadel enega izmed policistov in ga udaril v glavo. Zoper 22-letnega nasilneža, ki je policistom tudi grozil, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Lažje poškodovanega policista so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj povzročitev lahkih telesnih poškodb, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in poškodovanja tuje stvari.

Huje poškodovan voznik štirikolesnika

Sevniški policisti so bili včeraj popoldne obveščeni o prometni nesreči, v kateri je bil udeležen voznik štirikolesnika. Ugotovili so, da je 24-letni voznik štirikolesnika zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se s štirikolesnikom prevrnil. Huje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Bolgaru zasegli kombi

Na mejni prehod Metlika je v petek na izstop iz Slovenije pripeljal voznik kombiniranega vozila iz Bolgarije. Policisti so opravili mejno kontrolo in med postopkom ugotovili, da 59-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Kombi so mu zasegli in kršitelja privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Napihal, pozitiven pa tudi na histren testu drog

Novomeški prometniki so v soboto na območju Sevnice ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligramov alkohola. Zaradi pozitivnega rezultata hitrega testa za prepovedane droge, so zanj odredili strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan trčil v drog javne razsvetljave

Novomeški policisti so bili v noči na soboto obveščeni, da naj bi v krožišču na Andrijaničevi cesti nekdo zapeljal s ceste. Opravili so ogled in ugotovili, da je 39-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. V litru izdihanega zraka je imel 1,02 miligramov alkohola (2,12 g/kg). Zoper voznika, ki se v nesreči ni poškodoval, bodo zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ob nakit in denar

V Libni na območju Krškega je v noči na nedeljo nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in povzročil za okoli 700 evrov škode.

V kraju Podreber na območju Sevnica je včeraj popoldne, ko so bili stanovalci odsostni, neznanec vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel denar in nakit. Škode je za okoli 1100 evrov.

Na mejo s pištolo in naboji

Na mejni prehod Obrežje je včeraj dopoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombiniranega vozila iz Hrvaške. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled prtljage, so v potovalni torbi našli ter zasegli pištolo in 50 nabojev. Zoper 29-letnega državljana Hrvaške bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve določil Zakona o orožju.

Prijeli Pakistanca

Črnomaljski policisti so včeraj v Tribučah izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po zaključenem policijskem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

