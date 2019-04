Šentjernejske policiste vodi Tamara Bizjak

15.4.2019 | 18:30

Šentjernej - Šentjernejska policijska postaja nima več prvega moža. Prvič so na čelo njene posadke postavili policistko. Vodenje policijske postaje Šentjernej je danes prevzela Tamara Bizjak. Njena karierna pot se je začela leta 1995, ko je zaključila šolanje v Tacnu. Pripravništvo je opravljala na Policijski postaji Novo mesto, potem pa je od leta 1996 do leta 2010 na Policijski postaji Trebnje opravljala naloge policistke, vodje patrulje in policistke kriminalistke. Opravila je tudi šolanje in pridobila naziv policijske inšpektorice. Med leti 2010 in 2013 je bila na Policijski postaji Novo mesto vodja policistov kriminalistov, od 2013 pa pomočnica komandirja za področje kriminalitete.



Robert Zupančič, ki je Policijsko postajo Šentjernej vodil zadnji dve leti, je od marca komandir Policijske postaje Novo mesto. Posle pa je Bizjakovi predal Alen Turk, pomočnik komandirja, ki je zadnji mesec vestno, odgovorno in uspešno opravljal tudi naloge komandirja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Pa še nekaj. Tamare Bizjak se nekateri še spominjate kot odlične odbojkarice novomeškega TPV, iz časov, ko so novomeške odbojkarice še kraljevale v prvi ligi. Tedaj se je pisala še Podolski. Prihaja pa iz policijske družine, saj je bil policist tudi njen oče.

I. Vidmar

