Krka v finalu z Mariborčani

15.4.2019 | 23:30

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - V moškem finalu 1. slovenske namiznoteniške lige bomo videli ponovitev lanskega obračuna med Krko, ki tudi letos brani naslov državnega prvaka, in Mariborom. Novomeščani so na drugi tekmi polfinala doma s 5:2 premagali Kemo, Mariborčani pa so po domači zmagi Ravenčane ugnali tudi v gosteh. Tudi tokrat s 5:3. Prvi finalni tekmi bosta na sporedu 22. maja, drugi 25. maja in morebitni tretji 1. junija.

I. V.