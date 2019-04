S kosilnico si je poškodoval roko; pomagal vojaški helikopter

16.4.2019 | 07:00

Simbolična slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 14.31 uri je v naselju Sobrače, občina Ivančna Gorica, motorna kosilnica delavcu poškodovala roko. Posredovali so reševalci NMP Ljubljana in zdravnik ZD Ivančna Gorica, ki so poškodovanca oskrbeli na kraju dogodka in ga prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Ob 14.29 je posredoval helikopter HNMP Slovenske vojske v Kočevju, kjer si je poškodoval krajan glavo. Prepeljali so ga na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 9.00 do 16.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA;

- od 9.00 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA;

- od 10.30 do 12.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani TP GOR. SUŠICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo 7.30 do 11.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE.

Ndzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK na izvodu MRZLA LUŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 7. in 16. uro na na območju TP Orešje, Orešje Ledina, Orešje grad, Drenovec, Zgornja vas Drenovec in Orešje Sotla; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Kostanjevica grad 2 izvod Vodeniška ulica ter na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 10.30 uro na območju TP Črešnjice izvod smer Škofljanc DE.

M. K.