Odnesli kotel za žganjekuho, tri cisterne za vino, mizo ...

16.4.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Med 8. aprilom in včerajšnjim dnem je v Dolnjem Križu na območju PP Dolenjske Toplice nekdo vlomil v zidanico in odnesel kotel za žganjekuho.

V Premagovcih na območju PP Krško je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel tri cisterne za vino, mizo in dimniško cev.

Z delovišča na Levičnikovi cesti v Novem mestu pa je med 4. in 15. aprilom nekdo z delovnega stroja odnesel udarno kladivo znamke Atlas. Škode je za okoli 6000 evrov.

Prijeli tri tujce

Črnomaljski policisti so v Sinjem vrhu izsledili in prijeli tri tujce, ki so nezakonito prestopili držano mejo. Policijski postopki z državljanom Alžirije in dvema državljanoma Turčije še niso zaključeni.

Posredovali v 50 nujnih primerih

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včerah intervenirali v 50-ih nujnih primerih in na številko 113 prejeli 183 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

M. Ž.