Bernardka Krnc izgubila pritožbo na upravnem sodišču

16.4.2019 | 08:30

Ni še znano, ali bo Bernardka Krnc, dolgoletna županja občine Šmarješke Toplice, svojo pravico iskala še na kakem drugem sodišču. Na Upravnem sodišču RS so njeno pritožbo zavrnili. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - V zakonskem roku, to je v tridesetih dneh, je Upravno sodišče RS odločilo o pritožbi nekdanje šmarješke županje Bernardke Krnc, ki je na zadnjih županskih volitvah v občini Šmarješke Toplice v drugem krogu za dva glasova izgubila župansko mesto.

Sodišče je zavrnilo njeno pritožbo. To novico je za Dolenjski list potrdil njen pravni zastopnik Damijan Gregorc, ki razsodbe sicer še ni mogel komentirati, saj je zaradi drugih obveznosti še ni uspel v celoti prebrati. Ravno tako Gregorc tudi ni mogel odgovoriti na vprašanje, kakšni bodo njihovi nadaljnji pravni koraki v tem primeru, če seveda bodo. »Odločitev bo sprejeta po sestanku s stranko,« je dejal. Že pred mesecem dni je povedal, da pritožbe na evropsko sodišče niso vložili.

Spomnimo - pritožbo je Krnčeva vložila zoper sklep občinskega sveta o zavrnitvi pritožbe, ki je bila vložena zoper poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev in na sklepe komisije ter ravnanja med volilno kampanjo. V pritožbi upravnemu sodišču so uveljavljali smiselno enake razloge, ko so jih že v pritožbi na občinski svet, »čeprav pa so tudi nekoliko razširjeni in se nanašajo tudi na neskladnosti med sklepom občinskega sveta in poročilom mandatne komisije, na katero se v utemeljevanje odločitve sklicuje občinski svet,« je dejal Gregorc. Razlogi so se tako nanašali tudi na nezakonito izključitev javnosti z obravnave.

Za komentar razpleta burnega (pred)volilnega dogajanja smo zaprosili tudi župana Marjana Hribarja. Dejal je: »Odločitev Upravnega sodišča RS je pričakovana. Sicer pa so moje misli v celoti usmerjene v številne razvojne projekte tako v Občini Šmarješke Toplice kot tudi v povezavi s celo regijo.«

L. Markelj