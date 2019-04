V četrtek o novem prometnem režimu

16.4.2019 | 09:35

Predlog novega režima je včeraj novinarjem predstavil župan Gregor Macedoni, v četrtek pa bo o njem odločal občinski svet. (Foto: M. M.)

Glavni trg bi bil po sedanjem predlogi namenjen pešcem in kolesarjem, v zalednih ulicah pa bi motorni promet omejili s potopnimi stebrički. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je na včerajšnji novinarski konferenci med drugim predstavil predlog novega prometnega režima mestnega jedra, o čemer bo na četrtkovi seji odločal občinski svet.

Ob tem je spomnil, da je civilna družba zbrala več kot 1.500 podpisov za zaprtje Glavnega trga za motorni promet, podobnega mnenja so bili na javni razpravi tudi stanovalci. Poleg KS Center je svoje rešitve predstavil tudi Zavod Grem v mesto, ki združuje poslovne subjekte iz središča mesta. Župan je včeraj dejal, da so končni predlog usklajevali in ga bodo še, da vsem zahtevam niso mogli ustreči, a novi režim vendarle predvideva, da bo motorni promet skozi center potekal po Sokolski ulici in naprej po Kandijskem mostu ali po Kastelčevi na Rozmanovo ulico proti Novemu trgu. Spremenili bodo tudi režim v zalednih ulicah, marsikatera bo postala enosmerna, v glavnem pa bodo namenjene stanovalcem, kar bodo dosegli z ovirami oz. potopnimi stebrički. V samem centru bo med tem omogočena dostava za poslovne subjekte do 10. ure, izjemoma tudi ob drugih delih dneva, v kratkem pa nameravajo uvesti tudi brezplačne prevoze z bližnjih parkirišč do centra, kot je denimo ljubljanski Kavalir.

Tako stanovalci kot poslovni subjekti so večkrat poudarili, da obiskovalci središča mesta potrebujejo več parkirišč v bližini. Kaj je o tem včeraj povedal župan, bomo podrobneje poročali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V četrtek dopoldne so novinarsko konferenco sklicale tudi stranke ZZD, GAS, SD in SNS, ki želijo pred odločanjem o bodočem režimu na občinski seji predstaviti svoja odprta vprašanja glede bodoče ureditve.

M. M.