Od danes do petka praktično usposabljanje za usmerjevalce združenih ognjev

16.4.2019 | 10:30

Fotografija je ilustrativna. (Foto: M. L., arhiv DL)

Novo mesto - Slušatelji mednarodnega tečaja za usmerjevalce združenih ognjev se bodo od danes do petka usposabljali na območju občine Novo mesto, Gotenice, Menine Planine in Mirnske doline. Šesttedenskega tečaja so se udeležili pripadniki oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav ter Slovenske vojske (SV), so sporočili iz Slovenske vojske.

Kot je poročala STA, bosta usposabljanje podpirali 152. letalska eskadrilja s parom letal Pilatus PC-9 M Hudournik in 151. helikopterska eskadrilja s helikopterjema tipa Bell-412 in Cougar S AL 532.

SV po vzpostaviti akreditirane, regionalne in večnacionalne Šole za usmerjevalce združenih ognjev, ki deluje na letališču Cerklje ob Krki, letos izvaja že 6. mednarodni tečaj. Šesttedenski tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela, na katerem slušatelji pridobijo znanje za izvajanje nalog usmerjevalca in praktičnega dela na terenu, kjer pridobljeno znanje preverjajo z usmerjanjem zrakoplovov SV in zavezništva ter drugih oborožitvenih sistemov.

Tečaj tokrat prvič vključuje tudi usposabljanje na novem taktičnem simulatorju, kjer bodo slušatelji izvajali naloge v zahtevnejših in kompleksnejših scenarijih. Na simulatorju bodo tečajniki opravili del obveznega usposabljanja in na ta način zmanjšali terensko delo in obremenitev okolja, so zapisali.

M. Ž., STA