Rimski miljnik na obnovo

16.4.2019 | 13:00

Ivanški rimski miljnik, sibmbol v občinskem grbu, so odpeljali na obnovo. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Rimski miljnik v središču Ivančne Gorice, ki je tudi simbol v občinskem grbu, je bil pred kratkim večkrat tarča vandalizma. Ivanška občina je zato sprožila akcijo, da bi ta pomemben kulturno-zgodovinski spomenik zaščitila, včeraj pa so ga odpeljali na obnovo, so sporočili iz občine.

Rimski miljnik, ki je današnjo podobo dobil konec 16. stoletja, stoji na križišču cest v središču Ivančne Gorice, kjer se križata Ljubljanska cesta in Cesta II. grupe odredov. Po prenovi, nad katero bo bdel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pa se, kot so zapisali v sporočilu za javnost, poraja tudi vprašanje o možnosti prestavitve na bolj varnejše in vidnejše mesto, kjer bo spomenik tudi ustrezno zaščiten.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

Galerija