Avsenikova in Slakova zakladnica pesmi

16.4.2019 | 16:00

Ob koncu koncerta so vsi nastopajoči zapeli skupaj - pomagala jim je tudi publika.

Šmarjeta - Mešani pevski zbor Prostovoljnega gasilskega društva (MePZ PGD) Zbure je konec tedna povabil na poseben pomladni koncert z zgovornim naslovom - Avsenikova in Slakova zakladnica pesmi.

Zveza slovenskih godb je prav leto 2019 razglasila za leto bratov Avsenikov in mnogi zbori letos prepevajo njihove skladbe, a idejo za tak koncert je zborovodkinja zburskega pevskega zbora Aleksandra Barič Vovk dobila že prej. Lani je MePZ Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova tri desetletja delovanja počastil z Avsenikovim večerom in gostja je bila prav Barič Vovkova, ki je z njimi delovala dobri dve sezoni, nato pa leta 2006 ustanovila zburski gasilski mešani pevski zbor.

MePZ PGD Zbure

Ta se je torej odločil za večer Slakove in Avsenikove pesmi, kar ni bil prav lahek zalogaj in potrebnih je bilo kar nekaj vaje. »Vsaka Avsenikova skladba od pevca zahteva, da jo stilsko pravilno in korektno izvede. Kljub temu, da glasba bratov Avsenik na prvi pogled izgleda enostavna, v sebi skriva številne glasbene posebnosti in jo zaradi tega lahko enačimo z vsemi glasbenimi žanri. Lojze Slak pa se je v našo zavest zapisal z izjemno bogatim repertoarjem, ki je nam Dolenjcem še posebej blizu,« pravi zborovodkinja, veselja, da so številni obiskovalci kulturnega doma v Šmarjeti domov odšli zadovoljni in veseli. Barič Vovkova je navdušila tudi kot solistka.

Pevke izpod Bočja z zborovodkinjo Moniko Abram.

Poleg gostiteljev so na koncertu, ki ga je z izbranim veznim tekstom in tenkočutnimi besedili povezovala Jelka Petrovič, nastopile še pevke izpod Bočja in MePZ Franca Bogoviča iz Dobove, za harmonikarsko spremljavo pa so poskrbeli Franci Novak in Janez Borštnar. Slišati je bilo znane pesmi, od Slakovega venčka (Čebelar, Noč na morju, Ne prižigaj luči - zadnji dve je za zbor priredila Monika Abram), do Zvezde na nebu, Gozdovi v mesečini, Lepo je biti muzikant itd. Ivana Vatovec je prebrala svojo pesem o dveh velikanih slovenske glasbe: Slavko Avseniku in Vilku Ovseniku.

Koncert so pevci zaključili s skupnimi pesmimi Viharnik vrh gora in Prijatelji, ostanimo prijatelji, nato pa še z že ponarodelima V dolini tihi in Golico.

L. Markelj, foto: Branko Vovk

