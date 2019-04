Ministrstvo bo prispevalo denar

Župan Ivan Molan je ministra Karla Erjavca sprejel pred gradom. (Foto: M. L.)

Tako kot danes dodatek (na fotografiji) sta pred dvanajstimi leti dogovor podpisala minister Karl Erjavec (levo) in župan Ivan Molan.

V Črešnjicah pri Cerkljah bodo preuredili nevarno križišče. (Foto: M. L.)

Brežice - Župan občine Brežice Ivan Molan in minister za obrambo Karl Erjavec sta danes v brežiškem gradu podpisala dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Dogovor sta občina in ministrstvo podpisala 4. julija leta 2007 in po njem naj bi ministrstvo za obrambo v brežiško občino letno prispevalo do 600.000 evrov kot odškodnino za delovanje vojaškega letališča Cerklje ob Krki, vendar pozneje denar ni prihajal redno, nekaj obveznosti je ministrstvo poravnalo v nepremičninah.

"Današnji aneks pomeni v letošnjem letu 350.000 evrov za infrastrukturo in 50.000 evrov za gasilsko vozilo. In tak skupni znesek je predviden tudi v letu 2020. Moram reči, da so bila pogajanja z županom zelo zahtevna. Zlasti zato, ker osnovni dogovor namenja do 600.000 evrov. Župan je seveda želel tudi tokrat doseči ta celoten znesek, vendar glede na proračunsko situacijo in tudi glede na to, da vemo, da se obrambni proračun ne povečuje, tako, kot bi si želeli, sva oba našla kompromisno rešitev. Zlasti se mi zdi pomembno, da bomo vlagali tudi v gasilsko dejavnost. Vemo namreč, da so gasilci hrbtenica sistema zaščite in reševanja," je dejal minister Erjavec.

Kot je dejal župan, so z dodatkom ponovno sklenili neposreden dogovor o vlaganjih v lokalno infrastrukturo. "Gre za dva projekta v neposredni bližini letališča Cerklje ob Krki. Eden je nevarno križišče v Črešnjicah, ki ga bodo opremili s pločnikom in avtobusnim postajališčem in z vsem potrebnim. Dela bo sofinancirala občina Brežice. Drugi objekt je most v Cerkljah ob Krki, ki je v slabem stanju. Za ta dva projekta bo v letošnjem letu namenjeno 350.000 evrov ministrstva za obrambo. K temu denarju bo morala dodati svoj delež občina.

Prav tako se mi zdi pomembno, da smo se uspeli dogovoriti za vlaganja v gasilstvo, letos za nakup gasilskega avtomobila v Cerkljah on Krki. Pogovarjamo se tudi o drugih stvareh. Imamo nerešenih nekaj zadev v zvezi z javnim dobrim v mestu Brežice."

V imenu krajevne skupnosti se ob današnjem podpisu zahvalil predsednik Damijan Kodrič, predsednik gasilske zveze Herman Premelč Brežice pa je izrekel zahvalo v imenu gasilcev s tega območja.

