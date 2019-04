Sound-tech, trgovina z glasbili in potrebščinami

17.4.2019 | 08:00

Glasbenik, ki bi rad igral na najprestižnejših prireditvah in koncertih, vaji posveča večino svojega časa. Seznanja se z glasbeno literaturo, izboljšuje tehniko. Ob sebi nujno potrebuje nekoga, ki poskrbi za kvaliteten instrument, pripomočke, skratka vse, kar perspektiven glasbenik potrebuje …

Za vse to že od leta 1993 skrbimo v Sound-techu. Tudi sami smo akademski glasbeniki z vidnimi dosežki, zato smo primeren sogovornik.

Sound-tech je trgovina, kjer poznamo vaše ime, spremljamo vaš napredek in vemo, kaj potrebujete za razvoj svojega glasbenega potenciala. Kvaliteten glasbeni instrument je predpogoj za vrhunske dosežke v glasbi. Na naše instrumente igra veliko najvidnejših slovenskih in tujih umetnikov, klasične in zabavne zvrsti.

Zastopamo najboljše znamke glasbil, še več, zagotavljamo izjemno kvaliteto profesionalnih glasbenih instrumentov, izbranih že v tovarni. Za to poskrbijo vrhunski svetovni in domači umetniki.

Poleg profesionalnih modelov ponujamo tudi širok nabor znamk šolskih instrumentov, primernih za glasbeno šolo, pihalne in simfonične orkestre. Del naše dejavnosti je tudi najem instrumentov in svetovanje glede izbire primerne znamke ali kvalitete. V ponudbi najema imamo zelo kvalitetne električne klavirje, violine, klarinete, trobente in saksofone.

www.soundshop.si je spletna trgovina, ki je s svojo pestro ponudbo, hitrim odzivom in zelo lepim designom ena najboljših v tem delu Evrope.

Naše stranke so profesionalni glasbeniki, učenci in dijaki glasbenih šol, študenti, operne hiše, simfonični orkestri, glasbene šole, godbe in profesionalni pihni orkestri doma in na tujem.

Vsakomur se posvetimo, potrudimo se izpolniti najvišja pričakovanja.

Najdete nas v Ljubljani, na Proletarski ulici 4, v Mostah, v bližini Kulturnega centra Španski borci.

Veseli bomo vašega klica ali obiska.

SOUND-TECH, D. O. O.

STE GLASBENIKI? MI TUDI! -- ARE YOU A MUSICAN? SO ARE WE!

Proletarska 4, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)1 544 20 31

Fax: +386 (0)1 544 20 32

GSM: +386 (0)51 639 115; +386 (0)40 241 591

www.soundtech.si

www.soundshop.si

Oglasno sporočilo