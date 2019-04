70 let Folklorne skupine Tine Rožanc tudi z Dolenjci in Belokranjci

17.4.2019 | 08:00

Folklorna skupina Tine Rožanc praznuje visok jubilej. (Foto: FS Tone Rožanc)

Ljubljana - Folklorna skupina Železničarskega kulturno umetniškega društva Tine Rožanc letos praznuje svojo 70-letnico uspešnega delovanja na področju folklorne dejavnosti. Ob tej priložnosti pripravlja slavnostno predstavo z naslovom »Sem.«, ki se bo odvila 27. aprila ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pod častnim pokroviteljstvom predsednika Slovenije Boruta Pahorja.

Folklorna skupina Tine Rožanc tako že 70 let predstavlja slovensko ljudsko izročilo po Sloveniji, Evropi in drugod po svetu. Začetki skupine segajo v leto 1911, ko se je začelo samostojno kulturno delovanje slovenskih železničarjev v Trstu, leta 1949 pa so ustanovili še folklorno skupino. Ta je iz skromnega števila plesalcev zrasla v eno najpomembnejših slovenskih folklornih skupin, so orisali v folklorni skupini.

Skupino sestavljajo predvsem mladi in študentje iz cele Slovenije, njen velik del pa predstavljajo mladi iz različnih krajev Dolenjske in Bele krajine, mnogi so člani znanih dolenjskih in belokranjskih folklornih skupin, in sicer Folklornega društva Kres, Folklorne skupine Dragatuš, Folklorne skupine Ivan Navratil … Bogato ljudsko izročilo omenjenih pokrajin se kaže tudi na plesnem in glasbenem repertoarju, saj se na njem najde kar nekaj priredb iz teh pokrajin. Tudi samo vodstvo stoji na dolenjskih in belokranjskih ramenih, Dolenjka Anja Cizel je umetniška vodja, predsednik Jaka Križ pa prihaja iz Bele krajine.

Skupina je s svojimi avtorskimi postavitvami reden gost državnih folklornih srečanj, ki jih organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, prav tako pa redno organizira lastne koncerte.

Predstava »Sem.« kot poklon delu vseh dosedanjih generacij

Po lanski odmevni predstavi Aleksandrinke letos člani Folklorne skupine Tine Rožanc iščejo pot naprej, v iskanju širšega plesnega izraza, ustvarjanju novega, (po)ustvarjanju kulturne dediščine in obenem poklonu dolgoletnemu delu vseh dosedanjih generacij.

»Folklorna dejavnost je kljub svoji kompleksnosti v Sloveniji (žal) še vedno le dejavnost številnih folklornih društev, čeprav skupine že vrsto let dokazujejo, da njihovi programi po obsegu vloženega dela in kvaliteti daleč presegajo mejo zgolj ljubiteljske dejavnosti. Obetam(o) si, da bo tudi predstava 'Sem.' odrska poslastica za širšo publiko ter dokaz, kako večplastna je lahko folklorna umetnost,« pravi Anja Cizel, umetniška vodja skupine o premikanju mej folklorne dejavnosti.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, predstava »Sem.« v ospredje postavlja človeško bit, vsebinsko prepleteno v igro simbolike kroga, cikličnosti in vrtenja. Zapisi o različnih praksah ob življenjskih in letnih prelomnicah, plesni kulturi, različnih tipih krožnosti, ki naj bi jim v preteklosti pripisovali posebne pomene, so ustvarjalci združili v umetniški navdih za rdečo nit predstave »Sem.«. Ob zgodbi dveh solistov bodo te podobe dobile nov kontekst, na odru pa se bodo vihteli meči, ropotale bodo maske …

Osrednji snovalci predstave so mladi folklorni koreografi, glasbeniki in kostumografi, ki so predstavo v celoti na novo pripravili v sodelovanju z režiserjem Janom Bilodjeričem. Celovečerna predstava bo na odru povezala več kot 100 nastopajočih, trem generacijam plesalcev Folklorne skupine Tine Rožanc ter njihovim raznolikim glasbenim zasedbam pa se bo pridružila tudi pevska skupina Katice.

Povzela: M. Ž.