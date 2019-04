Gorela suha trava in grmičevje

17.4.2019 | 07:00

Včeraj ob 15.12 uri je v naselju Slovenska vas, občina Brežice, gorela suha trava in grmičevje. Požar na površini okoli 30 arov so pogasili gasilci PGD Obrežje in PGD Velika Dolina.

Ob 20.16 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem avtomobilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA na izvodu KURJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK, TP JAVOROVICA, TP STRAŽNIK, TP VRATNO;

- od 7.30 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE, TP SONČNIKI, TP VEL. BAN, TP VODENICE, TP VRBOVCE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP OSOJNIK;

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU, TP DRAGE ME, TP HRAST PRI JUGORJU, TP JUGORJ , TP MFE PLUT-JUGORJE, TP ŠKEMLJEVEC;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR 1993, TP RAVNACE 2003.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliki Podlog ribnik izvod Kanu, Felicijan med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo izvod uradniška kolonija Gunjilac med 11.30 in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas med 8. in 10.30 uro, na območju TP Bojsno šola med 11. in 14. uro, na območju TP Čatež vas izvod Les med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje, Orešje Ledina, Orešje grad, Drenovec, Zgornja vas Drenovec in Orešje Sotla med 7. in 14. uro.

M. K.