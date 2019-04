Priznala sta izsiljevanje

17.4.2019 | 10:15

Andželin Kočevar je prvi začel izsiljevati, zato je dobil nekoliko višjo kazen. (Foto: B. B.)

Valerija Kovačič bo preostanek pripora lahko preživela na svojem domu. (Foto: B. B.)

Novo mesto, Škocjan - Sojenje Andželinu Kočevarju in Valeriji Kovačič iz Dobruške vasi, ki sta od uslužbenke banke v Škocjanu lani izsilila 90.000 evrov, se je na novomeškem okrožnem sodišču prejšnji teden končalo s priznanjem krivde obeh obdolžencev. Kočevar bo moral za leto in pol v zapor, Kovačičeva pa za leto in dva meseca. Oba bosta morala tudi povrniti nastalo škodo.

Sojenje se je končalo s sporazumom o priznanju krivde, oba obtoženca pa bosta do pravnomočnosti sodbe oz. nastopa zaporne kazni ostala v priporu, v katerem sta zaradi ponovitvene nevarnosti že od lanskega novembra. Tožilka Andrejka Dvornik je ob tem privolila, da lahko Kovačičeva, ki je mati sedmih otrok, od katerih so štirje še mladoletni, podaljšani pripor prestaja na domu.

Njen odvetnik Dušan Medved je ob tem povedal še, da je Kovačičeva na fiduciarni račun že položila 8.400 evrov, ki bodo poleg zaseženih 1730 evrov namenjeni za poplačilo dela nastale škode. V ta namen je tudi Andželin Kočevar svojemu odvetniku Bojanu Klakočarju že izročil 5.000 evrov. Preostanek škode do skupne višine 90.000 evrov bosta obtoženca poravnavala v obrokih, vsak po 200 evrov na mesec, dokler škoda ne bo poplačana.

Kot smo poročali v Dolenjskem listu, se je vse začelo z dobrosrčnostjo bančne uslužbenke, ki je Kočevarjevi družini tu in tam podarila oblačila za otroke, hrano, občasno tudi manjše zneske denarja. A potem so se odnosi spremenili. Kočevar si je od nje najprej začel izposojati denar, nato pa jo je ob grožnjah s smrtjo začel izsiljevati za vse večje zneske. Bančnica mu je najprej izročila denar, ki ga je dvigovala s svojega računa, nato še z računov svojih najbližjih in na koncu celo z računov drugih komitentov banke ter iz blagajne. Od julija do novembra lani si je Kočevar prilastil več kot 45.000 evrov.

Kmalu po Kočevarju je prestrašeno bančnico z enakimi grožnjami začela izsiljevati še njegova tašča Valerija Kovačič. V dobrem mesecu dni si je na ta način pridobila 44.000 evrov. Bančna uslužbenka je izsiljevanje dolgo časa tiho prenašala, ker pa sta Kočevar in Kovačičeva v poslovalnico prihajala tudi po večkrat, je vse skupaj postalo sumljivo vodji poslovalnice in zgodba je prišla na dan.

Boris Blaić