V nuklearki sanacijo opravili brez zaustavitve elektrarne

17.4.2019 | 09:00

Nek (Foto: Arhiv DL)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je v zadnjem obdobju obratovala varno, so na včerajšnjem sestanku ugotovili predstavniki Neka in Uprave RS za jedrsko varnost. Kot so pojasnili, so sanacijo zloma notranjega dela polnilne črpalke v Neku opravili brez zaustavitve elektrarne, je poročala STA.

Med glavnimi aktivnostmi so dela v zvezi s programom nadgradnje varnosti. Najbolj obsežna dela potekajo na gradnji zaščitne stavbe za dodatne sisteme hlajenja reaktorja v sili, prav tako pa se aktivno pripravlja projekt suhega skladiščenja izrabljenega goriva.

M. Ž., STA