Veliki intervju z direktorico novomeške bolnišnice; Računsko sodišče občini Šentrupert izreklo negativno mnenje

17.4.2019 | 19:10

Kako in kdaj bomo odpravili sramoto, da morajo redno zaposleni za poln delovni čas prejemati socialne dodatke k plači, da lahko sploh preživijo? Kot rešitev na dlani se je ponudil dvig minimalne plače, ki bo gospodarstvu povzročil nemalo sivih las, kako pa bo v naslednjem letu v javnem sektorju, se nihče zares še niti ne sprašuje. Odgovore na nekaj vprašanj smo poiskali za tiskano izdajo Dolenjskega lista.

Pred leti se je s številčnimi koncesijami primarna raven zdravstva skoraj porušila tako finančno kot organizacijsko in v tistem času je vajeti Zdravstvenega doma Novo mesto prevzela Milena Kramar Zupan. Ekonomistka je v zapleten sistem našega zdravstva prispela iz gospodarstva, se najprej lotila financ, pridobitve novih zdravnikov, nakupa sodobne opreme, reorganizacije in izboljšanja komunikacije med zaposlenimi. Sledile so postopne prenove ambulant in opreme, skorajda vsega, razen direktoričine oz. njene pisarne. Pred tremi leti je prestopila na sekundarno raven, v sosednjo Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer so jo prav tako čakale velike likvidnostne in druge težave. V tiskani izdaji Dolenjskega lista objavljamo veliki intervju, v katerem nam je brez dlake na jeziku zaupala mnoge zanimive podrobnosti.

Računsko sodišče je ob reviziji poslovanja občine Šentrupert leta 2016 za mnoga področja občini izreklo negativno mnenje. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti pri izvajanju proračuna, izplačevanju plač, javnih naročilih in zadolževanju. Tudi o tej in številnih drugih temah več v tiskanem Dolenjcu, ki k vam od danes dalje prihaja v nekoliko spremenjeni podobi. Med drugim smo na željo vas, spoštovani bralci, dodali več razvedrilnih vsebin, križank in ugank za najmlajše.

