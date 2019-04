Poskušal ubiti očeta

17.4.2019 | 11:20

Policisti Policijske postaje Krško so sinoči ob 20.30 obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi ga nekdo zabodel. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov naj bi 42-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 72-letnega očeta. Osumljencu so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja. Po podatkih iz bolnišnice žrtev kaznivega dejanja ni v smrtni nevarnosti.

Ob lovske puške, naboje in denar

V kraju Gradec na območju Krškega so neznanci vlomili v stanovanjsko hišo in odnesli tri lovske puške, naboje in denar ter lastnika oškodovali za okoli 5000 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ukradel motorno žago

Med 10. 4. in 16. aprilom je v Grč Vrhu na območju Mirne Peči nekdo vlomil v zidanico in ukradel motorno žago.

Prevrnil se je s traktorjem

Nekaj pred 22. uro se je zgodila prometna nesreča v kraju Dobrave na območju Trebnjega. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 23-letni voznik kmetijskega traktorja s pripeto prikolico pri vožnji po klancu navzdol zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se s traktorjem prevrnil. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval.

Pijan vijugal po cesti

Policisti PP Krško so bili včeraj popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki naj bi vozil proti Kremenu in vijugal po vozišču. Kršitelja so policisti izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,05 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nekaj po 20. uri so v Malem Mraševem zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus 21-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Razbijal stekla na vozilu

Trebanjske policiste so nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč iz naselja v okolici Trebnjega, kjer naj bi moški razbijal stekla na vozilu ter kršil javni red ni mir. Takoj so odšli na kraj in izsledili 41-letnega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola. Moški se kljub ukazom policistov ni pomiril in je nadaljeval s kršitvami, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli Maročana

Pri Rakovcu so policisti PP Metlika včeraj izsledili in prijeli dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca sta zaprosila za mednarodno zaščito in sta bila po zaključenem postopku odpeljana v azilni dom.

