Novomeški škof Glavan: »Veselo praznujmo veliko noč!«

17.4.2019 | 15:30

Velikonočna procesija na Kapitlju v Novem mestu. (Foto: L. M.)

Novo mesto - S praznovanjem cvetne nedelje pretekli teden smo vstopili v praznovanje največjega krščanskega praznika velike noči. Na veliko noč se spominjamo Jezusovega trpljenja, smrti na križu in zmagoslavnega vstajenja na velikonočno jutro.

Z velikonočno poslanico se oglaša tudi novoemški škof msgr. Andrej Glavan, ki vsem kristjanom, še posebej bolnim in trpečim, in tudi vsem ljudem dobre volje vošči blagoslovljene velikonočne praznike. »Jezus živi in tudi nam obljublja večno življenje, zato veselo praznujmo,« med drugim pravi in poudarja, da je oznanilo o praznem grobu in Jezusovem vstajenju je najpomembnejša vest celotne človeške zgodovine (njegovo poslanico si lahko preberete v priponki).

Obredi velikega tedna, ki so pred nami, so srce celotnega liturgičnega leta, saj Jezusova smrt in vstajenje predstavlja temelj krščanske vere in zmago večnega življenja nad smrtjo. V novomeški stolnici bodo potekali po razporedu:

•veliki četrtek: ob 9. uri krizmena maša škofa ordinarija z duhovniki iz škofije in posvetitvijo svetih olj

•veliki četrtek: ob 19.uri maša zadnje večerje – vodi škof Andrej Glavan, pri maši bo umil noge 12 »apostolom«

•veliki petek: ob 19. uri obredi velikega petka – vodi generalni vikar prelat Božidar Metelko

•velika sobota: ob 19.30 velikonočna vigilija – vodi škof Andrej Glavan

•velika nedelja: ob 6.30 procesija in vstajenjska sv. maša – vodi škof Andrej Glavan, pri procesiji sodeluje pihalni orkester, stolni zbor in drugi sodelavci

Besedilo in foto: L. Markelj