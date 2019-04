Kostelski križi z državno mejo

17.4.2019 | 12:45

Kostelski župan Ivan Črnkovič in notranji minister Boštjan Poklukar (Foto: M. G.)

Most med Slavskim Lazom in Čednjem je obdan z rezilno žico.

Kostel - »Po nekdanjemu predsedniku države dr. Janezu Drnovšku, ki je naše kraje obiskal pred petnajstimi leti, gospodarski minister Zdravko Počivavšek se je v Kostelu mudil pred tremi leti, je Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, tretji visoki mož državnega aparata, ki si je od ustanovitve občine leta 1999 ogledal del naše lokalne skupnosti. Že to veliko šteje«, je po obisku ministra in generalne direktorice policije Tatjane Bobnar s sodelavci, poudaril kostelski župan Ivan Črnkovič.

V varovanje državne, schengenske meje so poleg (začasnih) tehničnih ovir (panelna ograja z rezilno žico) in policije po svoje vključeni tudi občani, zato je minister to sodelovanje v pogovoru s člani tamkajšnjega občinskega sveta izpostavil kot najbolj učinkovito in tudi samozaščitno.

Sicer pa se razmere na Kostelskem, kjer policijska postaja Kočevje od Bilpe do Srobotnika pokriva državno mejo v dolžini 34 kilometrov, bistveno ne razlikujejo od območji v Beli Krajini in Posavju. Letos povsod beležijo večji migracijski pritisk, po podatkih so kočevski možje postave, tudi ob namigu občanov, tam obravnavali 287 nezakonitih prehodov meje, lani pa 148.

»Nedovoljene migracije so dobro organizirane, zato se prizadevamo, da bi tihotapskim družbam stopili na prste,« je poudaril Poklukar. Dodal je še, da mejo trenutno varuje zadostno število policije in vojakov, večkrat na mesec območje prečešejo tudi mešane slovensko-hrvaške policijske patrulje. V primeru, da bi se val prebežnikov povečal, bodo svoje enote zagotovo okrepili.

Na udaru migrantov je najbolj območje Slavskega Laza, zato je tamkajšnji viseči most med Slavskim Lazom in Čednjem, ki je sicer obdan z rezilno žico, 24 ur na dan pod budnim očesom slovenske in hrvaške policija.

»Seveda smo izpostavili težave, zato pričakujemo pomoč pri nekaterih rešitvah,« se nadeja župan Črnkovič. Omenil je izpad od turizma, ki je z namestitvijo ograje povsem usahnil. Obvozne poti, ki so jih uporabljali lastniki parcel in kolesarji, že tretje leto služijo zgolj za patrulje s težkimi terenskimi vozili, zato so luknjaste. V občinski malhi denarja za njihovo sanacijo ni, sredstev jim primanjkuje celo za pokrivanje dejavnosti v javnih zavodih in ustanovah.

»Nam že dolgo bije huda (demografska) ura. Če ne bo državne pomoči, ljudje v teh krajih, 52-tih naseljih, ne bodo dolgo zdržali. Območje se bo še naprej praznilo, varovanje meje pa bo vse težje,« je ministrovi ekipi v slovo pomahal kostelski župan.

Besedilo in fotografije: M. Glavonjić