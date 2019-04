Razpis volitev za romskega svetnika

Stavba, kjer domuje občina Šentjernej. (Foto: L. M.)

Šentjernej - V Občini Šentjernej so danes razpisali naknadne volitve predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu. Šentjernej je namreč ena od dvajsetih občin v Sloveniji, ki ima z zakonom predvidenega romskega svetnika, a novembra lani v okviru rednih lokalnih volitev v predvidenem roku za to mesto ni bila vložena nobena popolna kandidatura.

Razpis naknadnih volitev se je odmaknil, ker sta odstopili predsednica posebne občinske komisije za volitve predstavnika romske skupnosti v občinski svet in njena namestnica in so morali izpeljati postopek za imenovanje novega predsednika in namestnika. Na zadnji občinski seji so za predsednika izvolili Rajka Grimšiča, sicer pravnika v občinski upravi.

Volitve romskega svetnika bodo potekale 16. junija. Današnji dan je določen tudi kot dan, ko začnejo teči roki za volilna opravila. Število volilnih upravičencev za romskega svetnika v občini Šentjernej je 93.

L. Markelj

Franci D Nora država. Kako je lahko človek brez delovne dobe, socialni podpiranec svetnik?