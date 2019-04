Gradovi Posavja s skupnim paketom v svet

17.4.2019 | 17:15

Nevenka Petan (Terme Čatež), Kristina Simončič (Galerija Božidar Jakac), Darja Planinc (Kulturni dom Krško), Alenka Černelič Krošelj (Posavski muzej Brežice), Alenka Mokrovič Pogačar (Terme Čatež, Mojca Pernovšek (KŠTM Sevnica) in Mojca Kunst (grad Podsreda) (z leve) na današnji novinarski konferenci. (Foto: M. L.)

Grad Mokrice - Gradove Posavja, natančneje dogajanje v njih in drugo ponudbo, lahko odslej spremljamo na eni, skupni spletni strani, ki so jo predstavili danes na novinarski konferenci na gradu Mokrice.

Ta spletna stran tako predstavlja grad Rajhenburg v Brestanici, Brežice, Mokrice, nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki ter gradova Sevnica in Podsreda, s katerih ponudbo prinaša lani sestavljeni skupni turistični paket. Paket vsebuje poleg nastanitve tudi informacije o grajskih stalnih zbirkah, tekočih razstavah in drugih dejavnostih, skratka, vse, kar ponuja vsak od njegovih udeležencev.

»Stran smo prilagodili za različne vrste naprav. Zasnovali smo jo tako, da lahko obiskovalci na njej ves čas pristopajo do seznama ponudbe vsakega izmed nas,« je med drugim povedala Alenka Mokrovič Pogačar iz Term Čatež. S spletno stranjo želijo še povečati prepoznavnost Posavja kot turističnega območja, se že povezujejo s Slovensko turistično organizacijo in njenimi predstavništvi v tujini.

Na današnji konferenci so sodelovali Kulturni dom Krško, ki preko svoje enote Grad Rajhenburg upravlja grad Rajhenburg, Posavski muzej Brežice (grad Brežice), Terme Čatež, ki so lastnica gradu Mokrice, Galerija Božidar Jakac (samostan), KŠTM Sevnica (grad Sevnica in Kozjanski park (grad Podsreda). V imenu posameznih ustanov so govorile Darja Planinc (Kulturni dom Krško), Alenka Černelič Krošelj (Posavski muzej Brežice), omenjena Alenka Mokrovič Pogačar, Kristina Simončič (Galerija Božidar Jakac), Mojca Pernovšek (KŠTM Sevnica) in Mojca Kunst (grad Podsreda).

Omenjeni upravljavci šestih posavskih gradov – med gradove štejejo tudi kostanjeviško galerijo, ki ji domačini tudi rečejo grad – so leta 2014 ustanovili neformalno združenje Gradovi Posavja. Tako so se želeli povezati in pri tem doseči, da se s ponudbo dopolnjujejo.

M. L.