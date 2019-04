Robert Jarkovič kralj cvička 2019

18.4.2019 | 08:00

Tone Koncilija, Miran Jurak, Mojmir Wondra, Robert Jarkovič, Ana Pavlin in Jernej Martinčič (z leve) danes popoldne v kleti novega kralja cvička v Gadovi peči (Foto: M. L.)

Žena Jožica deli z Robertom veselje ob njegovem naslovu kralja cvička . (Foto: M. L.)

Gadovo peč štejejo za zibelko in za središče cvička. (Foto: M. L.)

Gadova peč - Robert Jarkovič je kralj cvička 2019. Naslov je osvojil na ocenjevanju vina v okviru letošnjega 47. tedna cvička.

Včeraj je takoj po končanem ocenjevanju, ki je potekalo na Čatežu pod Zaplazom, veččlanska delegacija obiskala Jarkoviča v njegovi vinski kleti v Gadovi peči.

Robert Jarkovič, ki je član Vinogradniškega društva Podbočje, je kralj cvička drugič, potem ko je ta naslov osvojil že leta 2013. Letos je v finalu ocenjevanja sodelovalo šest kandidatov iz petih vinogradniških društev.

V delegaciji, ki je obiskala novega kralja, so bili med drugimi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, kralj cvička 2018 Jernej Martinčič, 20. cvičkova princesa Ana Pavlin, predsednik ocenjevanja letošnjega tedna cvička Mojmir Wondra in tajnik ocenjevanja Tone Koncilija, predstavniki društva vinogradnikov Čatež pod Zaplazom kot soorganizatorja, predsednik Vinogradniškega društva Podbočje Franc Grubič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič in še več drugih.

M. L.

Galerija