Ogenj bi se lahko razširil po gozdu

18.4.2019 | 07:00

Simbolična slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 23.56 uri je gorelo v gozdu pri vasi Dole v občini Metlika. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Gorele so suhe veje in odpad, obstajala je nevarnost širitve požara po gozdu. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Ob 19.19 je ob Remihovi ulici v Dolgi vasi, občina Kočevje, zagorel kup vejevja. Požar, ki je zajel travo in podrast na površini okoli 900 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Kočevje in PGD Dolga vas.

Gorela električna napeljava

Ob 05.14 je na Novem trgu v Novem mestu zagorelo v kletnih prostorih poslovno stanovanjskega objekta. Pred prihodom gasilcev je lastnik pogasil začetni požar na električni napeljavi. Gasilci GRC Novo mesto so s temo kamero pregledali prostore in jih prezračili.

Peč se je pregrevala

Ob 21.06 se je v naselju Rovišče pri Studencu, občina Sevnica, pregrevala peč centralne kurjave. Gasilci PGD Studenec so razbremenili pritisk v peči.

Gasilci odklenili avto

Ob 19.53 so na Ulici Tončke Čečeve v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odklenili osebno vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, TP POD MIHOVCEM, TP MIHOVEC;

- od 7.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK na izvodu GOBNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Grič Leskovec izvod Puntar med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Reštanj 2 izvod hiša pod TP proti Senovem med 9.30 in 11.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Obrežje med 8. in 10.30 uro in na območju TP Brežice Aškerčeva med 11. in 14. uro.

M. K.