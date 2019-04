Hopsi po napeti končnici premagali Krko

18.4.2019 | 08:15

Jure Balažič je bil z 28 točkami sinoči najboljši igralec Krke. (Foto: I. V., arhiv DL)

Polzela, Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči po dramatični končnici z 81:82 izgubili na gostovanju pri Hopsih iz Polzele, ki so tako dosegli četrto zmago v Ligi za prvaka.

Večji del tekme so bili v prednosti domači košarkarji, v končnici tekme pa so Novomeščani pošteno zapretili in imeli celo priložnost za zmago. A tekma se ni razpletla po njihovih željah. Slabo poldrugo minuto pred koncem so po košu Daliborja Đape povedli z 81:79, minuto in sedem sekund pred koncem pa je Vasilić zadel met za tri točke in domače košarkarje povedel v vodstvo z 82:81. Gosti v zadnji minuti niso uprizorili preobrata, čeravno so imeli priložnost za to, zadnji met Đape za tri točke pet sekund pred koncem pa ni bil natančen, so v KZS povzeli dogajanje na parketu.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Donovon Matthew Jack z 19 točkami, Austin James Burgett je prispeval 15 točk. V novomeški zasedbi je bil odličen Jure Balažič, ki je dosegel 28 točk.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi povedal: »Čestitke Hopsom za zmago, mi smo se v zadnji četrtini uspeli vrniti, vendar je bilo to za borbene domačine premalo. Z naše strani katastrofalna predstava, upam da smo se iz nje kaj naučili in bomo v nadaljevanju prvenstva zaigrali bolje.«

Boštjan Kuhar, trener Hopsov: »Krka je prišla na tekmo oslabljena, brez dveh organizatorjev igre, tudi zaradi tega smo bili v prednosti. Tri četrtine smo odigrali po dogovoru, nato pa so sledili trenutki sebičnosti, nekaj zamujenih podaj in slabih dogovorov v obrambi. Gostje so to izkoristili, nas rezultatsko ujeli, na srečo pa smo v razburljivi končnici s pomočjo naših navijačev in borbenostjo tekmo izvlekli in po mojem mnenju zasluženo zmagali.«

Novomeščani bodo v soboto, 20. aprila, gostili Rogaško.

* ŠD Polzela, gledalcev 200, sodniki: Vučković, Špendl (oba Maribor), Pipan (Ljubljana).

* Hopsi Polzela: Čebular 8, Atanacković 8, Rotar 3 (1:1), Vasilić 12 (3:4), Benson 8 (3:5), Dragan 2, Borse 9 (1:2), Burgett 15 (0:2), Jack 19 (11:14).

* Krka: Lapornik 9, Balažič 28 (2:2), Lalič 2 (0:2), Škedelj 2 (2:2), Jošilo 11, Stipaničev 5 (2:2), Fifolt 6, Đapa 10 (2:2), Mavra 8 (2:2).

* Prosti meti: Hopsi Polzela 19:28, Krka 10:12.

* Met za 3 točke: Hopsi Polzela 9:24 (Burgett 3, Čebular 2, Borse 2, Vasilić, Benson), Krka 9:28 (Balažič 6, Lapornik, Stipaničev, Jošilo).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 22, Krka 28.

* Pet osebnih: Vasilić (40.).

M. Ž.